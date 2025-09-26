DEFENSA
Dinamarca tanca un aeroport per la presència de drons al seu espai aeri
Les autoritats daneses van tancar ahir l’espai aeri de l’aeroport d’Aalborg –la quarta ciutat més poblada del país– a causa de la presència de drons, que també van sobrevolar altres aeròdroms i instal·lacions militars daneses. El Govern del país va qualificar els fets com un “atac híbrid sistemàtic”, després d’haver de tancar l’aeroport de Copenhaguen fa uns dies per una situació similar.
Encara que no va ser acusat directament, el Kremlin va negar qualsevol implicació en els sobrevols de drons a Dinamarca i va afirmar que es tracta d’un “muntatge” amb finalitats provocatives.
Mentrestant, les forces nord-americanes van interceptar ahir diversos caces i bombarders russos a prop de les costes de l’estat d’Alaska. El president dels EUA, Donald Trump, s’ha mostrat favorable aquesta setmana que l’OTAN tombi avions russos si ingressen al seu espai aeri.
Zelenski, obert a retirar-se
D’altra banda, el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, va deixar la porta oberta a deixar el càrrec després de posar fi al conflicte i va confirmar que en cas d’alto el foc se celebrarien eleccions al país. “El meu objectiu és posar fi a la guerra, no continuar postulant-me per a un càrrec”, va declarar.