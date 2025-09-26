Netanyahu afirma davant l'ONU que l'ofensiva sobre Gaza no cessarà: "Israel ha d'acabar la feina el més aviat possible"
El dirigent també critica els països que reconeixen l'estat palestí: "Envia un missatge que matar jueus té recompensa"
El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha afirmat davant l'assemblea general de l'Organització de les Nacions Unides (ONU) que l'ofensiva per prendre el control de Gaza no cessarà. "Encara no hem acabat, els últims elements de Hamàs encara aguanten; [...] és per això que Israel ha d'acabar la feina, i ho volem fer el més aviat possible", ha assenyalat en el seu discurs pronunciat aquest divendres des de Nova York. Per altra banda, en la mateixa intervenció, el líder hebreu ha criticat els països que han reconegut l'estat palestí –entre elles Espanya– afirmant que el reconeixement suposa enviar un missatge que "matar jueus té recompensa".
En un discurs de més de 40 minuts marcat en la seva pràctica totalitat per les referències al conflicte entre Israel i Palestina, Netanyahu ha defensat de forma reiterada l'estratègia del seu govern sobre la Franja, la qual pretén desmilitaritzar i controlar a través d'una autoritat civil el territori palestí. "Si Hamàs estigués d'acord amb les nostres demandes, la guerra podria acabar ara mateix", ha apuntat, ometent l'Autoritat Palestina i arribant a afirmar que la mateixa autoritat finança a Hamàs per assassinar jueus.
Davant la situació actual, el primer ministre israelià ha llançat un avís a totes les milícies que s'oposen als plantejaments del seu governi i en concret a Hamàs, un missatge que també s'ha retransmès a Gaza a través d'altaveus col·locats per Tel-Aviv. "Allibereu els ostatges ara mateix; si ho feu, viureu, si no, Israel us perseguirà", ha pronunciat.
Missatge als líders
Després que diversos estats com França, el Regne Unit o Austràlia reconeguessin en el marc de l'assemblea general l'estat de Palestina, Netanyahu ha volgut enviar un missatge als líders que han optat per aquesta via, assegurant que el missatge que s'envia amb aquest reconeixement "és molt clar". "Assassinar jueus surt a compte", ha dit. "Quan els terroristes més salvatges al món celebrant efusivament les vostres decisions, hi ha alguna cosa que no esteu fent bé; [...] la vostra decisió encoratjarà el terrorisme contra els jueus", ha reiterat.
En la mateixa línia, el líder hebreu ha qualificat de "guerra jurídica" accions com els embargaments d'armes adoptats per Espanya i ha afirmat que aquestes mesures són contraproduents per a Occident, unes afirmacions que ha vinculat a la immigració. "Els nostres valents soldats us protegeixen dels bàrbars a les vostres fronteres, alguns dels quals ja les estan penetrant", ha etzibat.
En aquest sentit, ha recordat que gairebé un 90% del parlament israelià va votar en contra d'un estat palestí. "No és un grup minoritari, no és un primer ministre que és ostatge de partits extremistes; l'oposició un estat palestí no és simplement la meva política, és la de l'estat i la de la ciutadania d'Israel", ha apuntat.
Negació de genocidi
També durant el seu discurs, Netanyahu –sobre qui pesa una ordre de detenció del Tribunal Penal Internacional– ha afirmat que tots els càrrecs que se li imputen a la seva persona i a Israel de cometre un genocidi "són falsos".
Sobre aquesta qüestió, ha insistit que Tel-Aviv està aplicant "més mesures que cap exèrcit en tota la història" per minimitzar les víctimes civils en els seus atacs. A més, ha sostingut que cada víctima civil per a Israel "és una tragèdia", mentre que per a Hamàs és "una estratègia".
Tot plegat, pronunciat en un ple amb l'absència d'un gran nombre de delegacions, les quals han rebut Netanyahu amb una escridassada per, tot seguit, abandonat la sala on el primer ministre israelià es disposava a pronunciar el seu discurs.