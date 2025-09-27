POLÍTICA
Feijóo reuneix els barons del PP contra la immigració
Demana prioritzar migrants “culturalment propers”. El PSOE li diu “xenòfob” i titlla els populars de “sucursal de Vox”
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reunit els barons del partit a Múrcia per dissenyar el full de ruta del nou curs polític, amb la immigració com a “assumpte principal”. La cimera, celebrada en una de les autonomies on més ha crescut Vox, durarà fins demà i també es discutiran matèries com l’habitatge o el finançament regional.
Així mateix, en els últims dies s’han accentuat les diferències en la formació a l’hora de tractar la situació a Gaza, amb els dirigents populars d’Andalusia, Galícia, Aragó i Melilla com els únics a anomenar-la “genocidi”.
Aquest retir en terres murcianes ve marcat per les paraules de Feijóo dijous, en què va advocar per un gir en la política d’immigració per donar prioritat a l’arribada de persones de països “culturalment propers” –hispanoamericans– que comparteixin amb els espanyols “vincles socials” i idioma.
“Tolerància zero”
El dirigent popular aposta per “reforçar les fronteres” i planificar l’arribada legal d’immigrants per “elegir qui entra, com i per a què”, a més d’establir el principi que “qui vingui a delinquir serà expulsat”. En la cimera, Feijóo discutirà amb els líders autonòmics el nou pla d’immigració, que proposarà “tolerància zero” amb la immigració irregular, en especial amb aquells que “cometin delictes sexuals”.
D’altra banda, el discurs del líder popular ha rebut crítiques per part del Govern central. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, el va qualificar de “clarament xenòfob” i va anomenar el PP “sucursal de Vox”. “El senyor Feijóo és avui el número dos del senyor Abascal”, va afirmar Bolaños.
En la mateixa línia, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, va assenyalar que Feijóo està “absolutament entregat a la ultradreta” i li va retreure que vulgui “donar l’esquena als drets humans”. Torres, a més, el va acusar de “demonitzar els que aporten el 10% del PIB i només consumeixen l’1%” i que “són fonamentals per a la locomotora econòmica”.