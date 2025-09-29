POLÍTICA
Feijóo proposa un “visat per punts” per a migrants
Primarà els que treballin en sectors amb dèficit en mà d’obra, entre d’altres. Díaz insta a regularitzar 500.000 migrants
El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, va afirmar ahir a Múrcia que quan governi posarà en marxa un “visat per punts” que primarà els que treballin en sectors amb dèficit de mà d’obra, coneguin millor la cultura espanyola i procedeixin de països els governs dels quals s’hagin compromès amb la política migratòria d’Espanya.
En un acte va defensar un nou model de visat, del qual no gaudiran els procedents de països “que no es comprometin a mantenir l’ordre”.
Segons ell, la immigració ben gestionada és una oportunitat per a Espanya i el PP defensa que l’immigrant “és un ésser humà que ha de ser tractat amb drets i deures”.
Per la seua part, la vicepresidenta segona del Govern central i ministra de Treball, Yolanda Díaz, va assegurar que “el principal problema d’Espanya no és la immigració”, sinó el PP. “Si avui Feijóo diu que el principal problema és la immigració, jo dic que sortim ja amb caràcter immediat a regularitzar les 500.000 persones migrants que hi ha al nostre país”, va manifestar. Va subratllar que el PP “està treballant per a Vox” i que “està en mans d’Ayuso, s’està radicalitzant i està colpejant la classe treballadora i les majories socials”.