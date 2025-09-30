POLÍTICA
Comuns i ERC mantenen el fre als pressupostos
Albiach afirma que encara no es donen les condicions. Junqueras anuncia avui que vol ser el pròxim candidat republicà
La líder dels comuns, Jéssica Albiach, va afirmar ahir que encara no es donen les condicions per negociar els pressupostos del 2026. Així ho va dir després d’una reunió al Palau de la Generalitat amb el Govern, per fer seguiment dels pactes d’investidura. A més d’Albiach, també van acudir a la reunió el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, la consellera d’Economia i Finances, Alícia Romero, i el portaveu dels comuns, David Cid.
“Els acords hi són per complir-se, i complir significa de forma íntegra, en la seua totalitat”, va assenyalar Albiach, que va reconèixer avenços en matèria d’habitatge però va assegurar que “no són suficients”. La dirigent dels comuns va criticar que no s’estigui aplicant el règim sancionador de la llei d’habitatge o que encara no s’hagi creat la unitat antidesnonaments, i va instar el Govern a “trepitjar l’accelerador”.
Per la seua part, la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, es va mostrar confiada que aviat s’arribarà a les condicions per negociar i va declarar que els socialistes treballaran “insistentment” per avançar en els acords. El Govern té previst aprovar a l’octubre el servei de protecció i estabilitat residencial i el registre de grans forquilles.
Vista al 2028
Paral·lelament, el líder d’ERC, Oriol Junqueras, també es va desvincular de les negociacions dels comptes del 2026 tant a Catalunya com a Madrid, fins que no es compleixin els compromisos en “finançament i recaptació fiscal”.
Junqueras, a més, preveu anunciar formalment avui que vol ser candidat a les eleccions catalanes previstes per al 2028. El dirigent republicà, inhabilitat fins al 2031 i pendent de l’aplicació de la llei d’amnistia, va declarar que les seues decisions no han d’estar condicionades per “decisions injustes”. Així mateix, va assegurar que el PSOE és el més interessat a resoldre el conflicte i que “hi ha moltes vies” per fer-ho, al ser preguntat per la possibilitat d’un indult.