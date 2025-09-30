Hamàs estudiarà el pla de pau per Gaza de Trump i Netanyahu
El grup armat palestí es mostra disposat a pactar, però no diu quan donarà una resposta
Hamàs estudiarà el pla de pau per Gaza del president dels Estats Units, Donald Trump, i el primer ministre Benjamin Netanyahu. Segons informen canals àrabs com Al-Jazeera i Al-Arabiya, el grup armat palestí ha assegurat que està disposat a considerar “qualsevol proposta que no entri en conflicte amb els interessos palestins”. Hamàs ha condicionat l’alliberament dels palestins a “la fi de la guerra i de la retirada de l’ocupació” d’Israel de la Franja. Trump ha advertit a la milícia islamista que si no accepta el pla, Israel tindrà suport ple dels EUA per "acabar la feina".
La proposta de Trump i Netanyahu
El pla de pau per Gaza presentat dilluns a la Casa Blanca exigeix l'alliberament dels ostatges en 72 hores, tanca la porta a l'annexió de Gaza i estableix un govern transitori "sense participació ni de Hamàs ni de l'Autoritat Palestina". La proposta consta de 20 punts que preveuen la fi “immediata” de la guerra i un termini de 72 hores perquè tots els ostatges, vius i morts, siguin retornats i, després d’això, Israel es compromet a alliberar 250 presoners condemnats a cadena perpètua i 1.700 gazians detinguts des del 7 d'octubre del 2023. També contempla l’entrada d’ajuda humanitària “sense interferència de cap de les parts” en conflicte a través de les Nacions Unides i les seves agències, la Creu Roja i “altres institucions internacionals”:
Els EUA es comprometen, a més, a establir un diàleg entre israelians i palestins per "acordar un horitzó polític per a una coexistència pacífica i pròspera". A la roda de premsa, els dos líders van subratllar en diverses ocasions que aquest horitzó no compta ni amb Hamàs ni amb l'Autoritat Palestina i el pla estableix que Gaza sigui governada temporalment per un comitè “tecnocràtic” i “apolític” format per “palestins qualificats i experts internacionals” amb la supervisió d’un “nou cos de transició” liderat per Trump i altres dirigents, com l’exprimer ministre britànic Tony Blair.
En el marc d'aquest horitzó, també, els EUA es comprometen a treballar amb socis àrabs i internacionals per "desenvolupar una força temporal internacional d'estabilització" que es desplegaria a Gaza de manera "immediata".
Un altre punt estableix de forma clara que Israel no s'annexionarà Gaza, una idea amb la qual el govern hebreu ha estat flirtejant en les últimes setmanes. També s'indica que ningú serà forçat a abandonar aquest territori, i que els que desitgin quedar-s'hi ho podran fer, així com els que vulguin tornar. Alhora s'especifica que es crearà un pla de desenvolupament econòmic de Trump "per reconstruir" Gaza. Pel que fa a Hamàs, el pla promet amnistia per als membres que "es comprometin a una coexistència pacífica i entreguin les armes".