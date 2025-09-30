EMERGÈNCIES
Superada l’alerta per pluja
El Montsià i el Baix Ebre pateixen pluges torrencials, sense danys personals ni materials greus. Les inundacions a València obliguen a suspendre les classes i tallen diverses carreteres
Les Terres de l’Ebre van patir ahir un episodi de pluges torrencials que van obligar a tancar col·legis i algunes carreteres, tot i que no es van registrar danys personals ni materials greus, amb el Monstià i el Baix Ebre com les comarques més afectades. Protecció Civil va desactivar a la tarda l’alerta Inuncat, amb 135 trucades al 112 i 44 avisos als Bombers, majoritàriament per acumulació d’aigua a les vies i per alguna inundació o despreniment, malgrat que es manté la prealerta.
En una roda de premsa al migdia, la consellera d’Interior, Núria Parlon, va assegurar que “el pitjor” ja havia passat i va agrair que la població es prengués seriosament els consells de protecció, encara que va demanar “prudència” i “continuar en alerta”. La possibilitat d’intensitat de pluja al Montsià i el Baix Ebre es manté fins a les 8 hores d’avui.
Amposta i els Alfacs van batre rècords històrics de pluja. A la capital del Monstià van caure més de 300 litres per metre quadrat, el màxim registrat a la ciutat des que se’n tenen dades, mentre que als Alfacs se’n van registrar més de 200.
La suspensió de les classes al Montsià i el Baix Ebre va afectar uns 25.000 alumnes d’uns 100 centres aproximadament, segons la subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé. Tanmateix, l’organisme ja va anunciar ahir que avui es reprendrà l’activitat educativa. A la carretera, les pluges havien obligat a tallar cinc vies, però totes van ser reobertes excepte la TV-3314, que uneix Godall i Ulldecona.
Preocupació a València
Paral·lelament, a València les pluges van provocar el desbordament del barranc de la Saleta a Aldaia i d’una séquia de reg del barri valencià de la Torre, malgrat que no es van registrar ferits ni danys greus.
Les inundacions van obligar a tallar tres carreteres de Castelló i cinc a la província de València, i va deixar quatre vols cancel·lats a l’aeroport de la capital. A més, les autoritats van cancel·lar l’activitat educativa en diversos municipis i van estendre les mesures a avui als barris inundables.
L’acte d’obertura del curs 2025-2026 de les universitats espanyoles, presidit pel rei Felip VI i previst per avui, ha quedat suspès, mentre que el partit de Lliga entre el València i l’Oviedo va ser ajornat a avui.
Ajornada la comissió d’investigació de la dana
L’alerta per pluges activada a bona part del País Valencià ha obligat a suspendre les comissions parlamentàries previstes per avui a les Corts Valencianes, entre les quals la de la dana. El president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ), Miguel Polo, ja havia decidit no acudir a la comissió, després de ser citat per PP i Vox, que consideren el seu testimoni “clau” per entendre com es va gestionar la catàstrofe fa onze mesos. Polo va declarar recentment com a testimoni davant la jutge, i va carregar contra l’extitular d’Emergències, Salomé Pradas, per la seua “inacció” i per “desconèixer el procediment”. Tanmateix, Pradas va demanar arxivar la seua causa després de la declaració de Polo perquè “descarta la responsabilitat a títol de negligència”.
D’altra banda, una sentència judicial ha obligat la Generalitat Valenciana a revelar qui és el càrrec que va certificar l’arribada del president, Carlos Mazón, al Cecopi (Centre de Coordinació Operativa Integrat) el 29 d’octubre passat, després d’una petició de Compromís. Un informe firmat pel coordinador de Prevenció i Emergències mostrava l’arribada de Mazón a aquestes instal·lacions a les 20.28 hores.