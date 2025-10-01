DEFENSA
El Govern dels Estats Units vol un Exèrcit d’homes prims
El secretari de Defensa dels EUA, Pete Hegseth, va carregar ahir contra la diversitat en l’Exèrcit i va cridar a recuperar l’“estàndard masculí” amb la imposició de requisits físics i estètics per evitar militars “grassos” i amb “barbes llargues”. “No més oficines de diversitat ni homes amb vestits”, va manifestar el titular de Defensa, que va considerar “inacceptable” veure “generals grassos als passadissos del Pentàgon” i “dones que no poden complir els mateixos estàndards físics que els homes”, va declarar.
D’altra banda, el president dels EUA, Donald Trump, va anunciar que el Govern Federal “probablement” tancaria la passada mitjanit davant de la falta d’acord per aprovar un pressupost al Congrés.