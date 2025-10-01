Mor als 91 anys Jane Goodall, "l'amiga dels ximpanzés"
L'etnòloga britànica ha mort a Califòrnia per causes naturals
L'etnòloga britànica, Jane Goodall, ha mort aquest dimecres amb 91 anys a Califòrnia, als Estats Units, per causes naturals, segons ha informat l'organització que porta el seu nom amb un comunicat.
"L'institut Jane Goodall ha rebut aquest matí la notícia de la mort per causes naturals de la doctora Jane Goodall [...], missatgera de la pau de les Nacions Unides i fundadora de l'institut [...]. Es trobava a Calfòrnia com a part de la seva gira pels Estats Units", han assenyalat al comunicat.
Una vida dedicada als ximpanzés
Goodall va néixer el 1934 i ja de petita es va interessar pels animals i, sobretot, pels ximpanzés, la seva gran passió. El 1957 va anar a Kenia a estudiar-los i també va estar a Tanzània i al Congo. Els seus estudis sobre el comportament dels primats han sigut pioners i amb la seva fundació han aconseguit salvar a molts animals dels caçadors furtius i de comerciants il·legals a l'Àfrica.
El 2002 va ser nomenada missatgera de les Nacions Unides per la Pau i l'any 2015 va guanyar el premi Internacional de Catalunya.