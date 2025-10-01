NEGOCIACIONS
Netanyahu endossa el primer revés al pla de Trump
Rebutja la possibilitat de reconèixer Palestina com a Estat. Hamas, que té “tres o quatre dies”, medita la seua resposta
El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va remarcar ahir que no va pactar el reconeixement de l’Estat palestí amb el president dels EUA, Donald Trump. El mandatari nord-americà va anunciar un pla per aconseguir la pau a la Franja de Gaza, avalat pel líder israelià i per gran part de la comunitat internacional, que esperen la resposta de Hamas.
Un dels punts de la proposta assenyala que “es podrien donar les condicions per a un camí a l’autodeterminació i l’estatalitat palestina”, però Netanyahu va negar rotundament la possibilitat de “crear” un Estat palestí i va assegurar que Trump ho comparteix. A més, el pla inclou la retirada de les tropes israelianes de l’enclavament, que es mantindrien en una línia pactada per a l’alliberament dels ostatges, encara que el cap de l’Executiu hebreu va matisar que el seu país “assumirà la responsabilitat de la seguretat”.
Per la seua part, Hamas continua estudiant la proposta “de forma responsable” i ha iniciat contactes entre els seus dirigents. Trump va donar al grup islamista “tres o quatre dies” per respondre i va informar que donarà el seu “total suport” a Israel si no accepta. L’Autoritat Nacional Palestina va mostrar la seua “satisfacció” pels esforços de Trump i va advocar per un Estat palestí “modern, democràtic i desmilitaritzat”.
Països com Espanya, la Xina, Rússia o Turquia, a més de la Unió Europea, han donat el vistiplau al pla de Trump, mentre que Qatar va assenyalar que necessita “més desenvolupament i aclariment” respecte a la retirada de l’Exèrcit israelià de la Franja de Gaza.
■ PSOE i Sumar van discrepar ahir sobre el pla per assolir un alto el foc a Gaza del president dels EUA, Donald Trump. El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va celebrar la proposta perquè “s’ha de posar punt final a tant sofriment”, i el ministeri d’Exteriors va reiterar el seu suport a la solució de dos Estats, mentre que els cinc ministres de Sumar van rebutjar el pla de Trump al considerar-lo “una imposició que nega l’autodeterminació del poble palestí”. Pel seu costat, Aliança Catalana i Vox van abandonar el Parlament de Catalunya durant un minut de silenci “en rebuig al genocidi a Gaza”.
Paral·lelament, la Global Sumud Flotilla està a menys de dos dies d’arribar a l’enclavament i ahir va anunciar que va entrar a la “zona de risc”.