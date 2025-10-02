ANIVERSARI
Rull veu una “anomalia” el bloqueig a aplicar l’amnistia
Reivindica l’1-O en el vuitè aniversari i el dret a l’autodeterminació. Illa creu que es recupera la “normalitat”
El president del Parlament, Josep Rull, va denunciar ahir l’“anomalia democràtica” que implica que als líders del procés, entre els quals l’expresident Carles Puigdemont, no se’ls estigui aplicant la llei d’amnistia. En una declaració institucional amb motiu del vuitè aniversari del referèndum de l’1 d’octubre del 2017, Rull va acusar una part del poder judicial espanyol de practicar la “rebel·lió” al negar-se a “aplicar amb caràcter general la llei d’amnistia” aprovada pel Congrés. Acompanyat per la resta de diputats independentistes a la Mesa –Raquel Sans (ERC), Glòria Freixa (Junts) i Juli Fernàndez (ERC), sense els tres representants del PSC–, Rull va defensar que “la negociació i la resolució pacífica de les controvèrsies són possibles i sempre són desitjables”. Tanmateix, en el cas de l’1-O, l’Estat va recórrer a un “desplegament insòlit de violència” per “negar el dret a l’autodeterminació a una nació amb mil anys d’història”, va denunciar. En aquesta línia, va lamentar aquesta “falta de coratge” per afrontar el conflicte polític “amb les eines de la democràcia” i va reivindicar “el dret inalienable dels pobles a l’autodeterminació”. “Un Estat que encapçala causes de la llibertat més enllà de les fronteres també hauria de ser capaç de defensar les causes democràtiques dins”, va dir.
Per la seua part, el líder d’ERC, Oriol Junqueras, va reclamar memòria i justícia. “Avui encara hi ha represaliats, causes obertes i impunitat”.
Mentrestant, el president de la Generalitat, Salvador Illa, va afirmar que després de l’1-O “vam tenir anys molt difícils que afortunadament anem superant, mirant cap endavant”. Així ho va dir en un acte amb l’alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, durant el qual va contraposar la voluntat dels governs progressistes de generar “prosperitat compartida” amb el sentit “de la por” als canvis i de “paralisi” de l’extrema dreta. El cap de l’Executiu es va mostrar contrari a polítiques que “només prometen solucions màgiques” perquè “quan algú fa això, només genera frustració en la societat”.