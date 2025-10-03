ÀFRICA
Ascendeixen a tres els morts en les protestes al Marroc
Rabat denuncia actes de vandalisme
El Govern del Marroc va elevar ahir a tres la xifra provisional de morts en les protestes convocades des del cap de setmana per reclamar millores socials per als joves.
Els tres morts corresponen a una actuació policial en resposta a un suposat assalt contra un post de la Gendarmeria a Laqliaa, una localitat situada als afores d’Agadir, al sud del Marroc.
El portaveu del ministeri de l’Interior, Rachid el-Jalfi, va al·legar que els gendarmes van actuar en legítima defensa, va informar el diari Le Matin.
Són actes que “no tenen res a veure amb la llibertat d’expressió, sinó que són delictes punibles segons el Codi Penal”, va afegir, a l’al·ludir a una forquilla de penes que pot oscil·lar entre els 10 i els 30 anys de presó i, si existeixen “circumstàncies agreujants”, són susceptibles de derivar fins i tot en cadena perpètua.
El moviment Gen Z 212, un dels impulsors d’aquesta onada de mobilitzacions, va anunciar noves “manifestacions pacífiques”, en un missatge a les xarxes socials en el qual va expressar el rebuig de “qualsevol forma de violència o destrucció de béns públics o privats”.