Dos morts i quatre ferits greus en l’atac a una sinagoga a Manchester
L’agressor mor abatut per la Policia
Almenys dos persones van morir ahir en un atemptat terrorista en una sinagoga de Crumpsall, als afores de Manchester. Agents de la Policia van disparar a l’atacant, que havia atropellat i apunyalat diversos individus, i que eleva a tres el balanç de morts en el succés. A més, quatre persones van resultar ferides de gravetat.
L’atac va ser declarat oficialment com “terrorista”, segons la Policia, que va confirmar també dos detencions vinculades a un incident i no va voler revelar de moment la identitªt de l’atacant mort al·legant “raons de seguretat”. Així mateix, va instar la ciutadania a estar “vigilant” i a donar la veu d’alarma davant de qualsevol potencial moviment sospitós. La Policia reforçarà per precaució les patrulles en sinagogues i altres llocs vinculats a la comunitat jueva.
L’atac es va iniciar entorn de les 9.30 (hora local), amb l’atropellament d’un grup de persones al qual va seguir un apunyalament. L’atacant va intentar també accedir a la sinagoga, on hi havia “un gran nombre” de fidels al tractar-se del Yom Kippur, la festivitat més sagrada dins del calendari jueu. Tanmateix, “gràcies a la valentia immediata del personal de seguretat i dels fidels, així com a la ràpida resposta de la Policia, l’atacant no va poder entrar, va explicar el cap de la Policia de Manchester, Stephen Watson. El terrorista portava un cinturó “amb aparença d’artefacte explosiu”. De fet, les autoritats van tardar a confirmar al principi la seua mort perquè, segons Watson, va quedar abatut en qüestió de minuts, i va caldre la presència d’artificiers a la zona per descartar riscos. Les forces de seguretat van fer a més una detonació controlada al vehicle localitzat als voltants, per poder escorcollar-lo sense riscos.