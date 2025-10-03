SUCCESSOS
Un home de 78 anys mata la seua germana a Sant Joan Despí
Els Mossos d’Esquadra van detenir ahir un home de 78 anys acusat de matar la seua germana a Sant Joan Despí. Els fets van passar a l’interior d’un habitatge del centre del municipi sobre les 10 del matí, quan diversos veïns van alertar les autoritats d’una baralla. Els agents van trobar el cos sense vida de la víctima –d’uns 70 anys–, que presentava signes de violència, i van detenir el presumpte autor, que era al domicili.
El bloc de pisos on va passar el succés va ser acordonat durant diverses hores perquè la policia científica rastregés el lloc. Malgrat que no s’ha confirmat la causa de la mort, els investigadors han descartat l’ús d’una arma de foc i l’asfíxia, per la qual cosa la principal hipòtesi és que el crim s’hagi portat a terme amb una arma blanca, ja que al domicili hi havia taques de sang.
Segons fonts veïnals, els germans vivien junts des de feia uns dos anys i no tenien bona relació. A més, mantenien disputes sobre el fet de continuar vivint junts i sobre qui havia d’abandonar la casa, fins el punt que un dels dos volia forçar l’altre a marxar.
L’ajuntament de Sant Joan Despí va condemnar la mort de la dona i va expressar un “rebuig absolut qualsevol tipus de violència” a un comunicat, i va reafirmar el compromís de continuar “impulsant polítiques valentes”.