Un miler de persones clamen a Lleida contra l’assalt d’Israel a la Flotilla
Balaguer, Tàrrega i el Pont de Suert s’afegeixen a les manifestacions per Gaza
Al voltant de mil persones es van manifestar ahir a Lleida en contra del genocidi a la Franja de Gaza i l’assalt a la Global Sumud Flotilla. La protesta, organitzada pel Comitè en Solidaritat amb Palestina, va començar a les set del vespre a la plaça Víctor Siurana i va continuar en una marxa des d’avinguda Catalunya fins a la subdelegació del Govern central a Lleida. “Des del riu fins al mar, Palestina vencerà, Gaza serà la tomba del sionisme” o “Israel assassina, Europa patrocina” van ser algunes de les proclames que més es van repetir durant la marxa. Entre els participants, la majoria dels quals joves, es van veure banderes, mocadors i roba amb simbologia palestina, a més de pancartes amb fotos de víctimes gazianes i contra l’OTAN.
Balaguer es va afegir a les protestes amb una concentració davant de la Paeria que va reunir un centenar de persones. En l’acte, organitzada per Balaguer amb Palestina, es va reclamar l’embargament d’armes i la ruptura de relacions amb Israel, mentre que uns 200 manifestants es van congregar a la plaça Major de Tàrrega i uns 50 al Pont de Suert.
Paral·lelament, milers de persones van protestar a Barcelona i van provar d’arribar a la Ronda Litoral, cosa que els Mossos van evitar amb càrregues policials.
La Paeria demana a la Moncloa activar la “protecció diplomàtica”
Els grups municipals de PSC, ERC, Junts i comuns van firmar ahir a la tarda a Lleida una declaració de condemna i rebuig de les actuacions d’Israel contra la Global Sumud Flotilla. L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, i representants d’aquestes formacions van debatre la redacció del document en una reunió extraordinària de la Junta de Portaveus. El text exigeix l’alliberament dels integrants de la Flotilla i insta el Govern central a activar la “protecció diplomàtica” i la Generalitat a ferles “accions necessàries”. A més, condemna el “genocidi” i “els atacs perpetrats contra població civil” a la Franja de Gaza.