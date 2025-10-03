JUSTÍCIA
El TC no resoldrà l’amnistia de Puigdemont fins al 2026
Conde-Pumpido atribueix els retards a les recusacions presentades per les defenses. Confia que la Unió Europea recolzi la llei
El president del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, va declarar ahir que no preveu que el TC resolgui fins després de Nadal els recursos d’empara sobre la llei d’amnistia de l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i dels exconsellers Toni Comín i Lluís Puig.
En un esmorzar amb periodistes, Conde-Pumpido va assegurar que el seu objectiu era accelerar els tràmits i debatre els recursos al setembre, però les recusacions plantejades per les defenses han fet retardar els terminis. “Tardarà uns mesos a resoldre’s”, va aclarir el màxim responsable del TC, que acaba el seu mandat el 2026. Durant aquest temps, el ple del tribunal s’haurà de pronunciar sobre els recursos i qüestions de constitucionalitat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, l’Audiència Nacional, el Tribunal de Comptes i de les comunitats autònomes governades pel PP.
El 26 de juny, el TC va avalar la constitucionalitat de la llei d’amnistia, decisió que va rebre les crítiques de l’oposició i de part de la Justícia. “Cap institució de l’Estat no pot criticar les altres”, va apuntar Conde-Pumpido, que va recordar unes paraules de l’eurodiputat popular Esteban González Pons, que va arribar a anomenar-lo “càncer”.
En relació amb les qüestions plantejades pel Tribunal Suprem al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), Conde-Pumpido va explicar que la majoria d’Estats de la Unió contemplen una amnistia a la seua Constitució. “M’estranyaria que Espanya fos l’únic país de la UE que no pogués aprovar al seu Parlament una amnistia”, va assenyalar.
Conde-Pumpido es va mostrar confiat que el TJUE doni suport a l’amnistia, a poc més d’un mes que l’advocat general de la Unió publiqui les seues primeres opinions sobre la llei, i més concretament sobre la malversació, que de moment impedeix a Puigdemont tornar a Catalunya, i al líder d’ERC, Oriol Junqueras, presentar-se com a candidat a les eleccions catalanes del 2028.