JUSTÍCIA
Ábalos va gastar més de 95.000 € que no pot justificar
Segons l’UCO, que diu que el PSOE li va entregar efectiu en sobres. Adverteix de llenguatge en clau per parlar dels diners
La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil ha detectat un “desemborsament” de 95.437 euros de l’exministre José Luis Ábalos que provindrien d’“ingressos no declarats”, entre els quals apareixen pagaments a terceres persones com els seus fills, amigues o gairebé 21.000 euros en despeses personals. També ha trobat entregues en efectiu per part del PSOE que no coincideixen amb la documentació que el partit va remetre al jutge, segons consta en l’informe patrimonial remès al Tribunal Suprem en el marc del cas Koldo. Els agents creuen que hi ha “patrons que indueixen a considerar l’existència d’una font d’ingressos no declarada” de diners en efectiu al patrimoni d’Ábalos, que coincideixen amb el moment en el qual es van produir els fets que s’investiguen, quan ostentava la cartera de Transports. Per arribar a aquesta conclusió, l’UCO ha analitzat els seus moviments financers entre 2014 i 2024, trobant indicis que Ábalos va tenir “una font de finançament diferent dels rendiments declarats per compte d’altri o procedents del capital immobiliari”. L’informe també fa referència a pagaments del PSOE, entre 2017 i 2021, per un total de 19.638,97 euros. Una part s’hauria entregat en sobres i una altra per transferències bancàries. L’UCO reconeix que hi ha “determinats pagaments” que coincideixen amb la informació declarada pel PSOE, però hi consten també d’altres “en efectiu que haurien estat realitzats sense que en consti suport documental”, una cosa que els socialistes han negat.
Els investigadors fan referència a converses entre l’exassessor ministerial Koldo García i la seua llavors esposa, Patricia Uriz, en què parlen de l’existència d’una comptabilitat A i B vinculada a les despeses d’Ábalos. Xistorres, sols i enciams eren les paraules en clau que utilitzaven Koldo i la seua exdona per referir-se als bitllets en efectiu, mentre que l’exministre parlava de folis o caixes de folis. L’UCO creu que “la mera existència” d’aquests termes és “un clar indici de l’interès a ocultar” els diners.