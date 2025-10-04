SUCCESSOS
Assassinada a Marbella una dona en mans de la parella
El presumpte agressor, de 84 anys, detingut. Investiguen la mort d’una dona de 35 anys apunyalada en ple carrer a Almeria
Una dona de 83 anys d’edat va ser assassinada amb una arma blanca a la localitat malaguenya de Marbella presumptament en mans de la seua parella, de 84, que va ser detingut ahir divendres.
La parella convivia en un xalet ubicat en una zona residencial a l’entrada de Marbella, al districte Elviria Las Chapas, on els agents van detenir el presumpte autor, segons fonts properes a la investigació.
El cos de la víctima, que es deia Eva, presentava ferides d’arma blanca i va ser trobat cap a les 11.00 hores d’ahir en un habitatge ubicat al carrer Ciudad dels Periodistes.
Si es confirmés la naturalesa masclista del crim, serien 29 les dones assassinades per les seues parelles o exparelles en el que va d’aquest any 2025 –deu de les quals a Andalusia– i 1.324 des que va començar a elaborar-se l’estadística d’assassinats per violència de gènere el 2003.
D’altra banda, la Guàrdia Civil investiga la mort d’una dona de 35 anys trobada cap a les 20.30 hores de dijous amb diverses punyalades en plena via pública al carrer Lavadero, al costat d’una zona d’hivernacles, a La Mojonera (Almeria), segons van informar fonts de la investigació. Fonts governamentals van confirmar que la dona, que convivia amb altres companyes de pis d’aquesta localitat d’Almeria, no estava inclosa en el sistema de protecció Viogén.
Una de les hipòtesis que inicialment consideraven els investigadors és que pogués tractar-se d’un cas de violència de gènere, si bé les indagacions fetes fins al moment apunten cap a línies d’investigació diferents cada vegada amb més força.
Crim a Sant Joan Despí
En un altre ordre de coses, la conselleria d’Igualtat i Feminisme de la Generalitat de Catalunya va lamentar el feminicidi d’una dona, que presumptament va ser assassinada aquest dijous en mans del seu germà en un domicili de Sant Joan Despí, segons va informar el Govern en un comunicat.