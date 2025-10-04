EUROPA
Detecten vols de drons sobre Múnic i Bèlgica
Denuncien “guerra híbrida” russa
L’albirament de drons va obligar dijous a la nit a interrompre temporalment les operacions a l’aeroport de Múnic, al sud d’Alemanya, la qual cosa va impedir l’enlairament de 17 vols, en tant que 15 vols més que havien d’aterrar van ser desviats a altres quatre aeroports, va informar la gestora de l’aeròdrom en un comunicat aquest divendres.
La interrupció del trànsit aeri a la capital de l’estat de Baviera es produeix després dels recents incidents amb drons en països com Polònia, Romania o Dinamarca, que aquesta setmana va acollir la cimera de líders de la Unió Europea, després de la qual la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, va defensar la construcció d’un escut antidrons per protegir tot el continent de les incursions de drons i caces russos.
Ahir mateix, el ministeri de Defensa de Bèlgica va anunciar que estava investigant un incident que implicava una quinzena de drons que van sobrevolar la matinada de dijous a divendres les instal·lacions militars de la base d’Elsenborn, al sud-est del país, a pocs quilòmetres de la frontera amb Alemanya. segons va informar la cadena de televisió flamenca VRT.