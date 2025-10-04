PRÒXIM
Els membres de la Flotilla, traslladats a una presó a l’espera de ser deportats
Diversos activistes detinguts denuncien haver patit tracte vexatori i haver estat processats sense defensa . El Govern israelià els titlla de “terroristes” i diu que no portaven ajuda humanitària a la Franja
Un total de 473 tripulants de la Global Sumud Flotilla detinguts per les autoritats israelianes per navegar cap a Gaza per portar ajuda van ser traslladats ahir a la presó de Saharonim, al desert del Neguev, un centre que es va concebre per allotjar immigrants en situació irregular. La presó va registrar durant tota la jornada un degoteig de diplomàtics de fins a 16 països, que van acudir per prestar assistència consular als seus ciutadans. La majoria dels arrestats, segons fonts penitenciàries, haurien acceptat ser deportats immediatament als seus països, cosa que passarà en les pròximes hores. Els que no hi van accedir hauran de comparèixer davant d’un jutge, que decidirà sobre la deportació forçosa, la qual cosa comportaria més dies. Quatre parlamentaris i eurodiputats italians van ser els primers a ser expulsats i ahir van agafar un avió de tornada a Roma. El cònsol d’Espanya a Tel-Aviv va aconseguir visitar una part dels espanyols arrestats i va dir que tots es “troben bé”. Tanmateix, segueix sense estar clar quants han estat “retinguts”. Dijous el ministeri d’Exteriors va dir tenir constància de la presència de 65 activistes. Per la seua part, els advocats de la Flotilla van denunciar que alguns dels activistes van ser processats sense defensa i van denunciar tractes vexatoris, com la negació d’aigua o medicaments.
Abans del trasllat a presó, el ministre de Seguretat Nacional d’Israel, l’ultradretà Itamar Ben Gvir, va visitar els arrestats al port d’Asdod, on van ser traslladats després de l’assalt. El ministre va titllar els activistes de “terroristes” i va afirmar que el seu objectiu era “donar suport a assassins –en al·lusió a Hamas–” i no entregar ajuda la població palestina. També va carregar contra el primer ministre, Benjamin Netanyahu, per accedir a deportar-los al cap de pocs dies i va considerar que haurien de passar “mesos” a presó per escarmentar.
Israel va interceptar ahir l’últim vaixell de la Global Sumud Fotilla que quedava navegant, el Marinette, alhora que dos noves flotilles van salpar des de Turquia i Itàlia per continuar amb el seu objectiu solidari.
Atac a Manchester
Trump ordena a Israel aturar els atacs arran del ‘sí’ de Hamas al seu pla
El president dels Estats Units va advertir ahir a Hamas que té fins demà a les 18.00 hores de Washington (mitjanit a Espanya) per acceptar el pla de pau que va proposar per a la Franja de Gaza o “es desencadenarà un infern com mai abans no s’ha vist” contra el grup islamista palestí. Trump va presentar dilluns passat un pla de 20 punts que hauria estat acceptat pel primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, i que proposa el final immediat de la guerra, l’alliberament dels ostatges de Hamas i la formació d’un govern de transició per a Gaza que estaria supervisat pel mandatari nord-americà i l’exprimer ministre britànic Tony Blair. Hores més tard, Hamas va anunciar que està disposat a alliberar tots els ostatges israelians per assolir un alto el foc a la Franja de Gaza, en el marc del pla del president dels Estats Units, Donald Trump, per al futur de l’enclavament, si bé va demanar de discutir els detalls de la proposta. Així, va dir estar d’acord amb “l’alliberament de tots els presoners israelians, tant vius com morts, segons la fórmula d’intercanvi continguda en la proposta”. També va mostrar la seua “disposició a iniciar negociacions immediates a través de mediadors per discutir els detalls de l’intercanvi”, i es va mostrar obert l’administració de Gaza d’un organisme palestí d’independents. Després de l’anunci de Hamas, Trump va exigir a Israel que deixi de bombardejar la Franja de Gaza per poder negociar la sortida dels ostatges. “Ja estem negociant els detalls que encara s’han de resoldre. No es tracta només de Gaza, es tracta de la tan anhelada pau a l’Orient Mitjà”, va agregar, assegurant que el grup islamista palestí “està preparat per a una pau duradora”.
D’altra banda, la Policia del Gran Manchester va afirmar ahir que una de les dos víctimes mortals de l’atemptat terrorista de dijous contra una sinagoga va morir per un dels trets dels agents.
Illa reclama el retorn dels activistes a casa “sans i estalvis”
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va demanar ahir des de Roma que “pari la barbàrie” a Gaza, que s’obrin els corredors humanitaris i que els membres de la Global Sumud Flotilla detinguts per l’Exèrcit israelià puguin tornar a casa sans i estalvis. Illa va qualificar de “sofriment insofrible i genocidi” el que està passant a Gaza, i va defensar que la Flotilla encarna “un desig col·lectiu de mostrar suport a les persones que pateixen aquesta crueltat”. Per la seua part, la vicepresidenta primera del Govern central, María Jesús Montero, va defensar l’acció de Moncloa respecte a Palestina, mentre va recolzar la mobilització en suport a la Flotilla.