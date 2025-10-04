DANA
Emergències va demanar enviar alertes per la Dana hores abans
Un vídeo revela que a les 17 hores el Cecopi es va plantejar la possibilitat
Un vídeo de la reunió del Cecopi del 29 d’octubre de l’any passat gravat per la productora contractada per Emergències de la Generalitat revela que al començament de la reunió, a les 17 hores, el subdirector d’Emergències, Jorge Suárez, va plantejar la possibilitat d’enviar missatges d’alerta als telèfons mòbils per la situació que es vivia en aquells moments a la zona Utiel-Requena.
Aquests vídeos, que van ser incorporats a la causa judicial que investiga la gestió de la dana en la qual van morir 229 persones, es mostra com al principi de la reunió es parla sobre la situació a la zona d’Utiel-Requena, l’única comarca que en aquells moments tenia decretada la situació 2 del Pla Especial d’Inundacions. Un tècnic forestal del Consorci Provincial de Bombers de València va afirmar a la jutge que investiga la gestió de la dana que allà no es pre nien decisions.
D’altra banda, la jutge va rebutjar ahir el sobreseïment de la investigació per a l’exconsellera d’Interior valenciana Salomé Pradas a l’assenyalar que hi ha “indicis aclaparadors d’una conducta negligent” per part de la imputada.
Mentrestant, Espanya rebrà prop de 1.600 milions d’euros en ajuts del Fons Europeu de Solidaritat i del mecanisme Restore per donar suport a la reparació dels danys causats per les inundacions de València.