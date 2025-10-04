Israel comença a aplicar "immediatament" el pla de Trump per a Gaza
S'ha reduït la intensitat dels bombardejos i el govern ordena "reduir l'ofensiva"
El govern d'Israel ha anunciat aquesta matinada de dissabte la seva disposició per a l'aplicació immediata de la primera fase del pla de pau proposat pel president dels Estats Units, Donald Trump, per a la Franja de Gaza. Segons ha comunicat l'oficina del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, aquest pas es produeix després que Hamàs hagi acceptat alliberar els ostatges, tot i que el grup palestí ha sol·licitat negociar els detalls específics del pla de 20 punts presentat per l'administració nord-americana.
"Amb la resposta de Hamàs, Israel s'està preparant per a la implementació immediata de la primera fase del pla de Trump, que preveu l'alliberament de tots els ostatges capturats durant el conflicte", ha declarat oficialment el govern hebreu. Com a part d'aquesta estratègia, les autoritats israelianes han ordenat a les seves forces armades "reduir l'ofensiva" sobre el territori palestí, en el que sembla un primer pas cap a una possible desescalada del conflicte que es perllonga des de fa més d'un any.
No obstant, la situació sobre el terreny sembla contradictòria amb aquestes declaracions oficials. La Defensa Civil de Gaza ha denunciat "intensos bombardejos" per part de l'exèrcit israelià aquest mateix dissabte al matí, posant en dubte l'efectivitat immediata de l'ordre de reducció de les operacions militars. Aquesta contradicció entre els anuncis polítics i la realitat bèl·lica genera incertesa sobre el veritable abast i la implementació pràctica del pla de pau.