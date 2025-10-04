PRÒXIM
Les manifestacions posen el focus contra Israel i recolzen la Flotilla
Milers de persones surten al carrer a Barcelona i Itàlia viu una jornada de vaga
Milers de persones van exigir ahir a Barcelona l’alliberament dels integrants de la Global Sumud Flotilla el segon dia consecutiu de mobilitzacions a la ciutat. Els activistes van bloquejar la B-23 sentit Llobregat i es va portar a terme una altra manifestació a la plaça Urquinaona, on es van mostrar imatges de víctimes gazianes i es van cridar consignes a favor de la llibertat de Palestina en català, castellà, anglès i àrab.
Les protestes van continuar des de Via Laietana –on hi va haver enfrontaments entre els manifestants i la Policia– fins a la plaça de la Carbonera, on dijous uns 50 activistes van dormir en tendes de campanya per demanar a les autoritats que trenquin relacions amb Israel. Diversos comerços acusats de ser “còmplices del genocidi” van ser vandalitzats amb pintades i pedrades als aparadors. Avui també hi ha prevista una altra manifestació tant a la capital catalana com en altres parts de Catalunya i del món. A Lleida hi ha convocada una protesta a les 19 h a la plaça Víctor Siurana.
A Itàlia, centenars de milers de manifestants van sortir als carrers de les principals ciutats del país en una jornada de vaga estatal convocada pels diversos sindicats en solidaritat amb la població palestina i amb els activistes de la Flotilla. L’estació central de trens de Roma va informar de la cancel·lació d’alguns serveis i de retards de fins a 80 minuts, mentre que els activistes van aconseguir tancar els ports de Nàpols, Livorno i Salern. A Milà i Bolonya, a més, hi va haver càrregues policials. Segons el sindicat que va convocar les mobilitzacions, almenys 2 milions de persones a tot el país van participar en les protestes.
Advocats de Lleida denuncien el bloqueig “il·legal”
La comissió de Drets Humans del Col·legi de l’Advocacia de Lleida va denunciar ahir el “segrest” de la Flotilla i va advertir de l’obligació dels Estats de “prevenir el genocidi” i de “garantir l’accés a ajuda humanitària”. El grup d’advocats va assenyalar que el bloqueig per mar de Gaza “és il·legal” i que la majoria de vaixells estaven en aigües internacionals.
Baixa afectació a Lleida de la vaga estudiantil
L’activitat a la Universitat de Lleida es va veure poc afectada ahir per la vaga convocada pel Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) contra el genocidi israelià a la Franja de Gaza i la intercepció de la Global Sumud Flotilla, que va tenir escàs seguiment. Grups d’alumnes van activar piquets informatius per evitar el desenvolupament habitual de les classes i a les 12.30 es va portar a terme una concentració que va arribar fins el claustre de La Pensativa, on es van veure pancartes a favor de la “resistència palestina” i contra l’Estat d’Israel. Als instituts tampoc no hi va haver una gran afectació a les classes. En centres com el Maria Rúbies no hi va haver seguiment de la vaga, després que 48 alumnes la secundessin dijous, mentre que a l’INS Josep Lladonosa van fer vaga un 20% dels estudiants i a l’Institut Joan Brudieu de la Seu d’Urgell la van recolzar sis professors.
Paral·lelament, més d’un centenar d’estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona van aconseguir reduir a mínims l’activitat a les facultats. També van quedar suspeses algunes classes a la Universitat Politècnica de Catalunya i a la Universitat de Barcelona. L’Associació Catalana d’Universitats Públiques, que inclou la UdL, es va afegir a la condemna de l’atac a la Flotilla.