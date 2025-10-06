PRÒXIM
Arriba a Madrid el primer grup de 21 activistes espanyols de la flotilla
Entre els quals l’exalcaldessa de Barcelona Ada Colau i el regidor d’ERC Jordi Coronas. 28 més continuen detinguts a Israel al negar-se a la deportació voluntària
Un primer grup de 21 activistes espanyols de la Flotilla Global Sumud deportats per Israel van arribar ahir al vespre a l’aeroport de Barajas de Madrid, juntament amb diversos companys dels Països Baixos i Portugal, després d’haver estat arrestats en aigües internacionals quan provaven de trencar el bloqueig marítim a Gaza per entregar ajuda humanitària. Entre els retornats hi havia sis catalans, com l’exalcaldessa de Barcelona Ada Colau i el regidor d’ERC a la capital catalana Jordi Coronas, que tenien previst agafar un segon vol per tornar a Catalunya. El retorn es va produir després que el ministeri d’Afers Estrangers negociés i en facilités el trasllat “oferint places en vol amb bitllets adquirits pel mateix ministeri per agilitzar la seua sortida”. Familiars, amics i representants polítics els van rebre quan van arribar a la terminal entre banderes palestines i crits a favor de la flotilla. Entre els dirigents que van anar a rebre’ls es trobava la ministra de Sanitat, Mónica García, de Sumar, que va assegurar que el ministeri ha posat a disposició dels activistes que ho desitgin un equip mèdic perquè els puguin fer una primera avaluació.
A la presó israeliana de Saharonim, al desert del Nègueb, segueixen detinguts 28 espanyols juntament amb activistes de moltes altres nacionalitats que viatjaven a la flotilla, entre els quals la diputada de la CUP Pilar Castillejo i el membre de secretariat nacional del partit Adrià Plaza. Tots s’han negat a firmar el document de deportació, ja que això suposaria reconèixer que la seua entrada al país va ser il·legal, una cosa que neguen. La seua tornada a Espanya, per tant, es retardarà uns dies, ja que primer hauran de comparèixer davant d’un jutge, que decidirà sobre la deportació forçosa. Entre els activistes espanyols que encara es troben retinguts per les autoritats israelianes n’hi ha sis que es troben en vaga de fam.
El retorn dels activistes propalestins de la flotilla a Espanya tanca un cap de setmana marcat per una onada de multitudinàries manifestacions a tot l’Estat.
Arranquen les negociacions per aplicar el pla de pau
Els representants d’Israel, Hamas, Qatar i els EUA iniciaran avui les negociacions per tancar els detalls de la proposta de pla de pau per a Gaza del president nord-americà, Donald Trump. Durant les converses, segons van afirmar fonts pròximes, la delegació israeliana entregarà als mediadors mapes de la primera fase de la retirada de les seues tropes de Gaza, aplanant el camí per a l’alliberament dels ostatges. Trump ja va avançar que Israel havia acordat una “línia de retirada inicial” a la qual es replegarien les tropes, que havia compartit amb Hamas, i va cridar el grup palestí a acceptar-la. Durant la reunió es debatran també les condicions concretes per portar a terme l’intercanvi d’ostatges israelians per presos palestins. El president nord-americà, a més, va advertir Hamas que s’enfrontarà a una “destrucció total” si es nega a cedir el poder i el control de Gaza, mentre ell intenta implementar el seu pla per posar fi al conflicte.
Malgrat que Netanyahu va celebrar que Hamas acceptés parcialment el pla de pau i anunciés que l’exèrcit es limitaria a operacions defensives, l’infern a Gaza va continuar ahir, on les bombes van seguir matant civils i destrossant edificis.