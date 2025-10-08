SUCCESSOS
Almenys dos morts en l’ensorrament d’un edifici
A Madrid, amb dos desapareguts
Almenys dos persones van morir, tres van resultar ferides i dos continuaven ahir a última hora de la nit desaparegudes arran de l’ensorrament parcial d’un edifici en obres del carrer Las Hileras, al centre de Madrid, poc abans de les 13 hores. L’alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, va confirmar que un dels morts era un home, possiblement un dels paletes, i al tancament d’aquesta edició els bombers desenrunaven per intentar alliberar el segon cos, del qual es desconeix la identitat.
Entre els desapareguts constaven dos treballadors i una arquitecta. Dels ferits dos presentaven contusions lleus i un altre va ser traslladat a l’hospital amb una fractura a la cama. Els bombers van assegurar el perímetre per evitar que cedís la façana de l’immoble, en estat “inestable”, abans d’iniciar la recerca dels desapareguts amb drons i gossos de la policia.
D’altra banda, Inspecció de Treball va començar l’avaluació de l’ensorrament, les causes del qual encara es desconeixen. L’immoble, de sis plantes, estava buit des de feia onze anys i havia de convertir-se pròximament en un hotel. Els veïns dels blocs contigus van ser evacuats.