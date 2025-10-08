TRIBUNALS
El Constitucional admet el recurs de Puigdemont
Per la no-aplicació del Suprem de l’amnistia pel delicte de malversació. Rebutja suspendre les ordres de detenció
El Tribunal Constitucional (TC) va admetre ahir a tràmit el recurs d’empara de l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont –i dels exconsellers Toni Comín i Lluís Puig– contra la decisió del Tribunal Suprem (TS) de no aplicar-li l’amnistia pel delicte de malversació pel referèndum.
Malgrat els vots en contra dels magistrats conservadors Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel i José María Macías, el Tribunal presidit per Cándido Conde-Pumpido –que la setmana passada va declarar que el recurs de Puigdemont no es resoldrà abans de Nadal– segueix els mateixos passos que amb els recursos de líders independentistes com Oriol Junqueras o Jordi Turull.
“Conseqüències polítiques”
El TC afirma que hi ha una “especial transcendència constitucional” i que el cas pot tenir “conseqüències polítiques generals”, mentre que la part conservadora del Tribunal, que ja havia mostrat la seua oposició en anteriors deliberacions, considera que els recursos de Puigdemont, Comín i Puig són prematurs ja que la causa està en fase d’instrucció i no hi ha sentència encara.
En relació amb les mesures cautelars, el Constitucional va rebutjar suspendre les ordres de detenció a Catalunya sobre els dirigents del procés. El ple va determinar que no hi ha una “urgència excepcional” que justifiqui la tramitació cautelaríssima, per la qual cosa les peticions es tramitaran com a cautelars ordinàries i s’obrirà una peça separada per informar la Fiscalia, com va fer amb les peticions d’aixecar la inhabilitació de Junqueras i els altres condemnats pel referèndum.
Altres recursos
El ple d’aquesta setmana també ha de resoldre el recurs presentat per les Corts d’Aragó sobre la inconstitucionalitat de la llei d’amnistia, que planteja la malversació, i un altre recurs presentat pel TS en un cas de dos condemnats per desordres públics per uns fets ocorreguts a Girona després de la sentència del procés.