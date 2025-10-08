PRÒXIM
Israel i Hamas avancen en les negociacions però l’acord per a la pau encara segueix lluny
Els islamistes accepten entregar les armes però rebutgen una gestió internacional de Gaza. Es compleixen dos anys dels atacs gihadistes que van iniciar el conflicte amb més de 60.000 morts
El portaveu del ministeri d’Exteriors de Qatar, Majed al-Ansari, va assegurar ahir que l’entrega dels ostatges israelians en mans de Hamas, que serà la primera fase en el cas d’arribar a un acord en les negociacions que es duen a terme a Egipte, significarà el “final de la guerra” a la Franja de Gaza, iniciada fa dos anys.
L’aprovació del pla del president nord-americà, Donald Trump, “significa acceptar el que hi ha inclòs, i el resultat natural de l’entrega dels captius és el final de la guerra”, va dir amb referència als 48 ostatges, vius i morts, per presoners palestins, va afirmar en una roda de premsa setmanal a la capital de Qatar, Doha.
Va assenyalar que els resultats d’aquestes converses indirectes entre el grup palestí Hamas i Israel amb la participació dels mediadors (Egipte, Qatar, Turquia i els Estats Units) a la ciutat balneari egípcia de Sharm al-Sheikh sobre el pla de Trump que s’estan negociant actualment no seran “temporals, sinó definitius”.
Hamas accepta entregar les armes a un comitè egipciopalestí mentre que rebutja categòricament donar la gestió de la Franja de Gaza a un comitè internacional de transició, segons va afirmar una font palestina coneixedora de les negociacions.
En un altre ordre de coses, Trump va subratllar que el seu país farà “tots els possibles” perquè Israel i Hamas compleixin el pla de pau que ell va proposar a Gaza.
D’altra banda, el president del Consell Europeu, António Costa, i la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, van cridar a l’alliberament de tots els ostatges i a un alto el foc a la Franja de Gaza, coincidint amb el segon aniversari dels atacs de Hamas contra el territori israelià que van deixar uns 1.200 morts i 250 segrestats, i que va desencadenar l’ofensiva militar d’Israel que ha deixat més de 67.100 palestins morts.
L’embargament d’armes es vota avui dimecres al Congrés
El decret llei sobre l’embargament d’armes a Israel va ser debatut ahir al Congrés però la votació es va ajornar a avui, per no coincidir amb el segon aniversari dels atemptats de Hamas. La decisió de posposar la votació es va adoptar després que el PP sol·licités que es deixés per a la setmana que ve, a la qual cosa el Govern central es va oposar i va proposar passar la votació a avui, cosa que ja havia demanat Junts. L’ambaixada d’Israel havia titllat dilluns de “pervers, inhumà i aberrant” que la votació s’hagués fixat un 7 d’octubre.
Mentrestant, sis de les 462 persones detingudes per Israel durant l’abordatge de la Global Sumud Flotilla la setmana passada seguien ahir arrestades, entre elles l’espanyola Reyes Rigo, acusada de mossegar una funcionària israeliana.