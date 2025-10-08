FRANÇA
Macron, cada vegada més sol, amb l’esquerra i la dreta dividides
El partit ultra de Le Pen continua a l’alça amb la crisi institucional
La crisi política de França ha evidenciat la solitud del president, Emmanuel Macron, abandonat pels seus més fidels col·laboradors, mentre que la divisió és cada dia més patent a l’esquerra i la dreta moderada. Només l’extrema dreta apareix unida i llesta en aquest moment de crisi política, amb un primer ministre en funcions, Sébastien Lecornu, i sense perspectiva d’una sortida que permeti evitar el bloqueig del país.
Apuntat com el responsable de la difícil situació que travessa el país, Macron està cada dia més aïllat, acorralat pels seus errors i amb qui han estat les seues persones pròximes més fidels posant en dubte les seues decisions. A les crítiques dels partits de l’oposició s’afegeixen ara també les d’alguns dels col·laboradors, com el seu primer cap de Govern, Édouard Philippe, o el president del seu partit, Gabriel Attal, que també va ser primer ministre. El primer va demanar ahir una dimissió en diferit al president, una proposta inèdita des del camp macronista. Attal, que ja havia criticat Macron per l’avanç de les legislatives l’estiu del 2024, va assegurar que, “com la majoria dels francesos” no comprèn les decisions del president.
Nou Front Popular
Mentrestant, la unitat de l’esquerra en el Nou Front Popular va permetre a una coalició llançada per La França Insubmisa amb socialistes, ecologistes i comunistes tenir la representació més gran a l’Assemblea Nacional el juliol del 2024. Però amb el pas dels mesos el bloc s’ha anat trencant i després de la dimissió de Lecornu les distàncies s’han engrandit entre les diferents formacions.