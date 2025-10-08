ACTES
UGT reclama a Lleida el final de la guerra a Gaza
UGT de Lleida va reclamar ahir el final del “genocidi” a Gaza coincidint amb el segon aniversari de l’inici de l’ofensiva d’Israel sobre la Franja després de l’atac de Hamas en un acte celebrat a la plaça de la Llotja en el qual es va llegir un manifest i es van llançar globus a l’aire en memòria de les víctimes. La secretària general del sindicat, Joana Mor, va reafirmar el compromís d’UGT amb la pau, la solidaritat i la defensa dels drets humans i va fer una crida als ciutadans i a les institucions a no mostrar-se “indiferents davant d’aquesta tragèdia”. En aquest sentit va apuntar que han presentat una moció a l’ajuntament de Lleida per demanar el final de la guerra a Gaza.
El sindicat, d’altra banda, organitza avui una jornada sobre Palestina amb la participació de l’associació Jueus i Palestins Units, per fomentar la convivència.