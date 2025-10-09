PRÒXIM
Les negociacions per a la treva a Gaza entren en una fase decisiva
Hamas anuncia l’intercanvi del llistat d’ostatges i presos que serien alliberats si hi ha acord. Israel intercepta una segona flotilla amb espanyols a bord
El Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) va anunciar ahir un intercanvi amb Israel del llistat d’ostatges i presos que serien alliberats en cas que les parts assoleixin un nou acord d’alto el foc, enmig dels contactes indirectes a Egipte arran de la proposta presentada la setmana passada pel president dels EUA, Donald Trump, que planeja viatjar al Pròxim Orient aquest cap de setmana. Unes negociacions que han entrat en una fase decisiva amb l’arribada d’una delegació nord-americana a Egipte, la qual cosa indicaria que es podria assolir un acord en les pròximes hores.
Dimarts, dia del segon aniversari dels atacs del grup islamista contra sòl israelià, un dels portaveus de Hamas va insistir que només hi haurà un acord si el final de la guerra és definitiu i si Israel abandona el territori palestí. La primera fase del pla de Trump centra el diàleg iniciat aquesta setmana a Egipte i estipula l’intercanvi dels ostatges. La proposta del líder republicà també contempla la desmilitarització de la Franja de Gaza i la possibilitat de negociar en el futur un Estat palestí, la qual cosa està descartada, tanmateix, pel primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu.
Israelians arreu del país esperaven ahir el desenllaç de les negociacions, debatent-se entre l’esperança i l’escepticisme davant del possible retorn dels 48 ostatges.
Paral·lelament, l’Exèrcit d’Israel va assaltar a la matinada de dimarts a dimecres en aigües internacionals els nou vaixells que integraven la Flotilla de la Llibertat, una iniciativa en què participaven vuit espanyols, dies després de l’assalt militar israelià contra la Global Sumud Flotilla quan buscava igualment arribar a les costes de l’enclavament palestí. Així mateix, l’activista espanyola Reyes Ribó, que va ser detinguda per Israel el passat 1 d’octubre, seguirà sota custòdia israeliana ara per ara, segons el ministeri d’Afers Estrangers espanyol. Ribó està acusada de mossegar una funcionària israeliana.
■ El Congrés va aprovar ahir la convalidació del decret llei sobre l’embargament d’armes a Israel amb el vot a favor de tots els socis d’investidura, inclòs Podem, que, no obstant, el continua qualificant com un embargament fake, amb el rebuig de PP i Vox, i amb l’abstenció d’UPN.
El decret recull la consolidació de l’embargament total d’armes a Israel, així com la prohibició de les exportacions amb destinació a Israel i les importacions amb origen a Israel de tot el material de defensa i productes o tecnologia de doble ús. També contempla la denegació de la sol·licitud de trànsit de combustibles d’aeronau amb possible ús militar i la prohibició d’importació de productes originaris d’assentaments israelians il·legals en territori palestí ocupat, entre altres aspectes.