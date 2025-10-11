PRÒXIM
Comença el replegament israelià de Gaza
Milers de palestins inicien el camí de tornada cap al Nord. Benjamin Netanyahu insisteix que Hamas serà desarmat i la Franja serà desmilitaritzada “a les bones o a les males”
L’Exèrcit israelià va començar ahir a replegar-se cap a la denominada línia groga de la Franja de Gaza, seguint l’acord d’alto el foc en vigor i abandonant ciutats com la capital i altres zones urbanes, fet confirmat pels EUA. “L’acord d’alto el foc va entrar en vigor a les 12.00 hores (9.00 GMT)”, va confirmar l’Exèrcit, donant inici a les 72 hores en què s’hauria de produir l’alliberament dels 48 ostatges israelians que continuen captius per Hamas.
La retirada gradual de les tropes va permetre a la població tornar a barris a la ciutat de Gaza com Tal al-Hawa i Sheikh Radwan, però el desplaçament del sud al nord de l’enclavament continuava prohibit, amb atacs dissuasius d’artilleria i la vigilància de drons.
Així mateix, el pas per als vianants de Rafah, que connecta Egipte amb el sud de la Franja de Gaza, quedarà reobert a partir de dimarts sota la supervisió de la Missió d’Assistència Fronterera de la UE, segons va anunciar el ministeri de Defensa italià.
Les tropes continuaven ahir apostades en àrees militars com el corredor de Netzarim, que talla Gaza en dos a l’altura del quibuts Beeri fins a la Mediterrània, el de Filadèlfia o l’eix de Morag al sud.
Aquesta primera retirada deixa sota control israelià al voltant del 53% del territori de la Franja de Gaza, amb una superfície d’uns 185 km². Durant l’ofensiva, Israel va arribar a controlar –o bé com a zona militar o sota ordre d’evacuació forçosa– més del 80% de l’enclavament.
Mentrestant, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va dir en un videomissatge que les següents fases del pla de l’alto el foc després de l’entrega d’ostatges inclouen que Hamas entregui les seues armes i que la Franja de Gaza sigui desmilitaritzada, fins i tot mitjançant l’ús de la força.
“Estem acorralant Hamas per tots costats en preparació per a les següents etapes del pla, en les quals Hamas serà desarmat i Gaza serà desmilitaritzada. Si això s’aconsegueix a les bones, que així sigui. Si no, s’aconseguirà a les males”, va advertir el mandatari.
Per la seua part, països com Turquia o Qatar van anunciar que estan “preparades” per sumar-se a la força internacional, en la qual també estarà present els EUA, a la Franja de Gaza ara que ha entrat en vigor l’alto el foc.
Espanya espera que sigui l’inici “d’una pau justa i duradora”
El Govern va celebrar ahir l’entrada en vigor de l’acord d’alto el foc a la Franja de Gaza pactat entre Israel i Hamas i va confiar que sigui “el primer pas cap a una pau justa i duradora” al Pròxim Orient.
Així mateix, va traslladar el seu “suport a la completa execució de la primera fase de l’acord d’alto el foc”, afavorida pels Estats Units i el seu president, Donald Trump, i va fer una crida “a les parts a complir amb responsabilitat les seues obligacions”.D’altra banda, l’activista mallorquina membre de la Flotilla Global Sumud Reyes Rigo, presa a Israel acusada de mossegar una funcionària de la presó de Ketziot, va arribar a un acord amb la Fiscalia per ser deportada avui mateix a Espanya a canvi del pagament d’una multa.D’altra banda, els principals líders polítics Regne Unit, França i Alemanya van instar el Consell de Seguretat de Nacions Unides a recolzar l’acord formulat per Trump per a un alto el foc a la Franja de Gaza.