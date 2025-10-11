EMERGÈNCIES
La dana Alice deixa un centenar de desallotjats a Cartagena
L’Aemet rebaixa de roja ja a taronja l’alerta per pluges a Múrcia i Alacant. Carreteres afectades i carrers inundats al País Valencià
L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) va desactivar ahir a la tarda l’alerta roja per la dana Alice al litoral d’Alacant i a Múrcia, que portava activa des de les 10 del matí, i l’ha rebaixat a taronja fins avui a les 8. Les autoritats, tanmateix, van demanar mantenir la precaució, després que dijous suspenguessin les classes i recomanessin evitar desplaçaments innecessaris.
El litoral de Cartagena va patir precipitacions de 120 litres per metre quadrat i més d’un centenar de persones van ser desallotjats del càmping Villas Caravaning, de la urbanització Bahía Bella i del poblat d’Algameca Chica, de manera que van haver de rebre assistència municipal. Les autoritats van registrar fins a 189 incidències a la regió de Múrcia, la majoria per obstacles a la via i desembassaments. A més, el temporal va obligar a tallar diverses vies comarcals i carreteres.
A les comarques de la Safor (València) i la Marina Alta (Alacant), les pluges van ser persistents i d’intensitat molt forta –superant els 100 litres per metre quadrat–, encara que no van causar incidències rellevants, mentre que alguns carrers de la ciutat d’Oriola van quedar inundats. El president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, va visitar tant Oriola com Almoradí, ambdós localitats a la comarca del Baix Segura, per observar l’evolució de la dana.
Una vintena de carreteres es van veure afectades a tota la comunitat pels despreniments, que van obligar a tallar vies en alguns trams. Els Bombers també van haver d’actuar per incidències causades pel temporal, com desembassaments, caigudes d’arbres i sanejaments a les tres províncies valencianes.
Altres afectacions
D’altra banda, el Servei Meteorològic de Catalunya va situar diversos punts de la província de Tarragona en alerta taronja, especialment les Terres de l’Ebre, a l’espera de pluja intensa i forts vents.
Mentrestant, les autoritats balears van activar avisos per tota la comunitat i van recomanar limitar avui les activitats esportives i socials a l’aire lliure a Mallorca, Eivissa i Formentera, amb xàfecs de fins a 60 litres per metre quadrat.