GUARDONS
La líder opositora veneçolana Machado guanya el Nobel de la Pau
La guardonada promet seguir lluitant pel poble. La Casa Blanca denuncia que “el Comitè del premi va anteposar la política a la pau” al no donar-lo a Trump
La líder opositora veneçolana María Corina Machado va ser guardonada ahir amb el premi Nobel de la Pau 2025 “per la seua incansable tasca en la promoció dels drets democràtics del poble veneçolà i la seua lluita per aconseguir una transició justa i pacífica de la dictadura a la democràcia”, una missió que va prometre continuar fins a aconseguir una “Veneçuela lliure”.
Machado va ser qualificada pel president del comitè, Jørgen Watne Frydnes, de “valenta i compromesa defensora de la pau” i “un dels exemples més extraordinaris de coratge civil a l’Amèrica Llatina”.
La sentència va destacar també els esforços “innovadors” i “valents” de l’oposició veneçolana en les eleccions presidencials del 2024, en les quals la candidatura de Machado va ser bloquejada per la Justícia veneçolana, i que aquesta va donar suport a Edmundo González Urrutia, d’un altre partit.
Així, “Machado s’ha vist obligada a viure amagada. Malgrat les greus amenaces contra la seua vida, s’ha quedat al país, una decisió que ha inspirat milions de persones”, va recalcar Frydnes.
En una conversa telefònica minuts abans de l’anunci del premi i difosa per la Fundació Nobel, Machado va qualificar el guardó d’“assoliment” per a tota la societat i va assegurar no merèixer la distinció.
Machado, setena llatinoamericana a guanyar el Nobel de la Pau, no figurava en les quinieles prèvies del premi, que apuntaven a la Cort Penal Internacional (CPI), el Tribunal Internacional de Justícia (CIJ) i les Sales de Resposta a Emergències del Sudan (ERR).
Tanmateix, durant la matinada de divendres, el seu nom es va disparar a les cases d’apostes, segons mitjans noruecs, si bé el Comitè Nobel va negar que pogués haver-se produït una filtració.
Encara que no figurava entre els favorits, el president dels Estats Units, Donald Trump, havia acaparat l’atenció per les seues reiterades paraules sobre els seus mereixements per haver “solucionat” set conflictes.
L’assessor de Trump i director de Comunicacions de la Casa Blanca, Steven Cheung, va acusar el Comitè Nobel d’anteposar “la política a la pau” al no entregar-lo al mandatari.