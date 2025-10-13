GUERRA
Atacs russos diaris a habitatges civils i infraestructures elèctriques d’Ucraïna
La població ucraïnesa continua sotmesa a continus atacs russos que afecten habitatges civils així com infraestructures i instal·lacions militars. Els atacs durant la nit de dissabte van causar danys en la infraestructura elèctrica de les regions de Donetsk, Odessa i Txerníhiv, segons va informar el ministeri d’Energia. Per tercer dia consecutiu, les xarxes d’energia i de transport de gas van patir atacs i els serveis d’emergència treballaven ahir per estabilitzar el subministrament elèctric a les zones on va quedar afectat.
A Odessa una instal·lació de gas i una dependència van resultar danyades i es van produir incendis, que van ser extingits ràpidament pels rescatistes, va afirmar el cap de l’administració regional, Oleh Kipper. Una persona va resultar ferida. També hi va haver impactes en una instal·lació d’infraestructura energètica i a l’edifici de l’administració estatal del districte on hi va haver danys a les finestres sense que es produïssin víctimes.
Les tropes russes també van atacar assentaments a la regió de Txerníhiv 59 vegades en 24 hores, va dir el cap de l’Administració Militar Regional de Txerníhiv, Viatxeslav Txaus.
La Força Aèria ucraïnesa assegura haver destruït 103 drons de 188 llançats pels invasors durant la nit.