Hamàs entrega a Israel els primers 20 ostatges i recalca el seu compromís amb l’alto el foc
Van ser segrestats a la Franja de Gaza arran dels atacs del 7 d’octubre de 2023
El Moviment de Resistència Islàmica (Hamàs) ha recalcat aquest dilluns el seu compromís amb l’alto el foc assolit amb Israel arran de la proposta realitzada la setmana passada pels Estats Units per a un acord de pau i ha confirmat l’entrega dels primers 20 ostatges segrestats a la Franja de Gaza arran dels atacs del 7 d’octubre de 2023.
El grup armat palestí ha indicat en un comunicat que està disposat a continuar implementant l’acordat en el marc de la treva, mentre ha defensat la importància del "treball dels mediadors per aconseguir que la part sionista compleixi també amb la seua part".
"L’alliberament dels nostres heroics presos, inclosos els que han estat condemnats a cadena perpètua i porten dècades entre reixes, és fruit de la fortalesa del poble de la Franja de Gaza i dels fills de la resistència", ha indicat, mentre ha afirmat que es tracta d’una "personalització de la voluntat per aconseguir l’alliberament", una cosa que "no serà destruïda amb la brutalitat dels neonazis".
En aquest sentit, ha acusat el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, de "fracassar durant dos anys en què ha donat suport a una guerra d’extermini i destrucció per alliberar per força els ostatges" quan la seua tornada|retorn "era únicament possible mitjançant un acord que posés fi a l’extermini".
"La resistència ha fet tot el que està a la seua mà per preservar la vida d’aquests presoners malgrat els intents del criminal de guerra de Netanyahu i del seu Exèrcit terrorista d’eliminar-los", ha asseverat, mentre ha denunciat que els presos palestins estan sent subjectes a "abús, tortura i assassinats" a les presons d’Israel.
És per això que el grup ha afirmat que la qüestió dels presos continua sent una "prioritat". "El poble palestí no descansarà fins que l’últim presoner sigui alliberat i les forces de l’ocupació abandonin la nostra terra i els nostres llocs sagrats", ha conclòs.