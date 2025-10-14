PRÒXIM
“La guerra i el terror han acabat”
Trump acapara el protagonisme de la cimera a Egipte sense representants d’Israel i Hamas. Els Estats Units, Qatar, Turquia i l’amfitrió firmen el pla per a la Franja de Gaza
Els representants dels països mediadors en l’alto el foc entre Israel i Hamas van firmar ahir el pla de pau per a la Franja de Gaza en una cimera celebrada a la ciutat egípcia de Sharm al-Sheikh. Encapçalat pel president dels Estats Units, Donald Trump, l’acte va quedar marcat per l’absència del Govern israelià i la milícia islamista.
Mandataris europeus com Pedro Sánchez, Emmanuel Macron, Friedrich Merz o Keir Starmer, a més del president de l’Autoritat Palestina, Mahmud Abbas, van aterrar a Egipte al matí, mentre que Trump va retardar l’arribada al país africà a causa de la seua intervenció amb el primer ministre hebreu, Benjamin Netanyahu, que no va aconseguir convèncer per acudir a la cerimònia, al Parlament israelià, on va proclamar “el final de la guerra i el terror” i l’“inici de la fe i l’esperança”.
Els EUA, Qatar, Egipte i Turquia van firmar un pacte simbòlic com a mitjancers en les negociacions de l’alto el foc. Trump va definir l’acord de pau com “el més gran en els últims anys”, i va confirmar que la segona fase de negociacions ja ha començat després del canvi de presoners. “No hi haurà una tercera guerra mundial”, va declarar el president dels EUA, que va agrair el paper jugat pels líders mediadors en les negociacions: l’egipci Abdel Fattah al-Sisi, el turc Recep Tayyip Erdogan i el qatarià Tamim bin Hamad al-Thani.
En especial, Trump va reconèixer el “fantàstic treball” del Govern d’Egipte, mentre que al-Sisi va afirmar que el president nord-americà és l’únic capaç de posar fi a la guerra entre Israel i Hamas i va defensar “el dret a l’autodeterminació” del poble palestí. Mentrestant, el primer ministre del Pakistan, Shehbaz Sharif, va tornar a proposar el cap de la Casa Blanca per al Premi Nobel de la pau, després que fos atorgat divendres passat a l’opositora veneçolana María Corina Machado.
Sobre la reconstrucció de la Franja de Gaza, on l’ONU va declarar formalment la fam a l’agost, Trump també va informar que augmentarà la fluïdesa de l’arribada camions amb ajuda humanitària.
Despesa en Defensa
Durant el seu discurs, el mandatari nord-americà va aprofitar per interpel·lar Pedro Sánchez –en to amistós– sobre la despesa militar d’Espanya. “Ja esteu treballant en el tema del PIB?”, va deixar anar davant de Sánchez, amb qui es va saludar de forma cordial.
Dies abans, Trump havia amenaçat d’expulsar el país de l’OTAN si no augmentava els recursos destinats a Defensa Militar.