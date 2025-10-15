POLÍTICA
Feijóo proposa endurir els requisits per obtenir la nacionalitat espanyola
En la presentació del seu pla migratori
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va presentar ahir a Barcelona el seu pla migratori, que endurirà els requisits dels migrants per accedir a la nacionalitat. El dirigent popular va exposar els principals deu punts de la seua proposta, que busca propiciar una immigració “ordenada, legal i humana” davant el “descontrol provocat pel Govern de l’Estat”. “La nacionalitat espanyola no es regala, es mereix”, va manifestar Feijóo.
Tal com ja havia anunciat la formació, el PP vol centralitzar les competències d’immigració en una única autoritat, en lloc dels cinc ministeris en els quals està repartit en l’actualitat, que provoquen “bloquejos i demores en els processos de retorn”. A més, proposa reforçar la seguretat a les fronteres, amb més control i més efectius. El nou pla de Feijóo aposta per un visat per punts que pretén “elevar el nivell d’exigència cultural i lingüístic” i que estigui condicionat a treballs on fa falta mà d’obra. Cada any es fixarien quotes per país i sector, reservades als Estats que cooperin en el control migratori. Pel que fa als ajuts, Feijóo defensa que l’Ingrés Mínim Vital estigui lligat a la recerca activa d’ocupació. Així mateix, els immigrants que cometin delictes greus o siguin reincidents serien expulsats, i es requeriria una verificació d’edat en un termini de 72 hores per evitar fraus a l’entrada de menors migrants.
La iniciativa del PP va despertar les crítiques del Govern central, que va advertir un “tuf xenòfob molt preocupant”, mentre que el líder de Vox, Santiago Abascal, va ironitzar que Feijóo “es deixarà barba” després d’acusar-lo de pronunciar frases literals seues.