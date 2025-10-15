POLÍTICA
Pedro Sánchez insisteix a presentar pressupostos i esgotar la legislatura
Obre la porta a una reunió amb Puigdemont i nega finançament irregular al PSOE. Mantindrà l’embargament d’armes a Israel i no elevarà la despesa en Defensa
El president del Govern central, Pedro Sánchez, va insistir ahir que presentarà pressupostos, esgotarà la legislatura i que es tornarà a presentar a les pròximes eleccions generals. En una entrevista a la Cadena SER, Sánchez es va comprometre a “suar la samarreta” per tenir comptes a final d’any, tot i que va defensar que no passaria res si no aconsegueixen aprovar-los, ja que els actuals ja “garanteixen les prioritats en matèria social i de transformació del teixit productiu”. “Em sento molt a gust amb els pressupostos que tenim”, va declarar.
En relació amb una possible reunió amb el líder de Junts, Carles Puigdemont, Sánchez va afirmar que la seua voluntat és fer-la encara que tombi els pressupostos. Va desvincular la trobada entre Puigdemont i el president del Govern català, Salvador Illa, de la negociació dels comptes. En cas de no aprovar-los, Sánchez va reiterar la intenció de no convocar eleccions anticipades davant les demandes de l’oposició, i va apuntar que el PP demana un avenç electoral per tancar el debat sobre el lideratge d’Alberto Núñez Feijóo, després de comentar que barons populars discrepen off the record sobre l’estratègia del dirigent.
Sobre les acusacions de corrupció cap al PSOE, el cap de l’Executiu va afirmar que l’últim informe de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil nega finançament irregular en la seua formació. Sánchez va reconèixer que “en alguna ocasió” va rebre diners en efectiu “de forma legal” i va assenyalar que el PP ho “confon amb diner negre”. Així mateix, va subratllar que els 95.000 euros de fons de procedència desconeguda, investigats per l’UCO, no són del PSOE sinó dels comptes de l’exministre de Transports José Luis Ábalos, de qui va assegurar no haver presenciat comportaments ni converses masclistes. A nivell internacional, Sánchez va comentar la possibilitat d’enviar tropes espanyoles per garantir la pau a Gaza després de l’alto el foc entre Israel i Hamas, encara que va defensar mantenir l’embargament d’armes a l’Estat hebreu. A més, va insistir que la despesa del 2,1% del PIB en Defensa és suficient, malgrat les advertències del president dels EUA, Donald Trump.