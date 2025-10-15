Rodalies pateix més d'una desena de supressions de trens a Barcelona en l'inici de la vaga per Palestina
Tallada la Ronda Litoral a Barcelona i diversos carrils de l'AP-7 a Llinars i Cardedeu. A Lleida ciutat, piquets concentrats davant del Carrefour han obligat a tallar el Passeig de Ronda
Rodalies pateix aquest dimecres al matí la supressió demés d'una desena de trens amb motiu de la vaga per Palestina. Des de primera hora, Renfe ha informat que té "supressions puntuals" que està comunicant a través de les estacions i en els seus canals de X i WhatsApp. Per ara, alguns dels serveis afectats són l'R1 de les 6.39 h des de l'Hospitalet, el de les 06.41 h des d'Arenys de Mar, o el o les 7.42 h des de Blanes; els R2sud de les 6.32 h i 7.02 h amb sortida des de Sant Vicenç de Calders, o els que havien de sortir de l'Estació de França a les 6.18 o les 8.18 hores. També s'han suprimit els serveis de les 06.27 i les 08.27 h de l'R3 des de Vic o el de les 07.27 h des de la Garriga. D'altra banda, també hi ha retards a l'R8, l'R4, l'R2sud o l'R11.
Els serveis mínims decretats pel Govern estableixen que el servei de transport públic ha de funcionar al 66%.
Tallada la Ronda Litoral a Barcelona i diversos carrils de l'AP-7 a Llinars i Cardedeu
Diverses carreteres catalanes tenen afectacions aquest dimecres al matí amb motiu de les manifestacions per la vaga per Palestina convocada per aquest dimecres. Entre d'altres, la Ronda Litoral (B-10) de Barcelona es troba tallada a l'altura de Montjuïc i la Zona Franca, en els dos sentits de la marxa. D'altra banda, l'AP-7 té diversos carrils tallats a Llinars del Vallès i Cardedeu.
En concret, només hi ha un carril obert en cada direcció en aquests punts. La protesta provoca cinc kilòmetres de retencions entre Llinars del Vallès i Cardedeu, en sentit sud; i entre la Roca del Vallès i Llinars del Vallès, en sentit nord. Consulta l'estat del trànsit.
Tall al Passeig de Ronda de Lleida
A Lleida ciutat, piquets concentrats davant del Carrefour han obligat a tallar el Passeig de Ronda