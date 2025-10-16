PRÒXIM
Tensió entre Israel i Hamas pels retards en el lliurament de cadàvers d’ostatges
El Govern israelià denuncia que un dels cossos entregats no correspon a un captiu. Continuen les morts a la Franja de Gaza per atacs de l’Exèrcit hebreu en zones “roges o militaritzades”. Intent de bloqueig de l’accés al Carrefour i protestes amb centenars de manifestants
Les autoritats israelianes van denunciar ahir que un dels quatre cossos entregats per Hamas dimarts a la nit no correspon a cap ostatge. L’Exèrcit hebreu va confirmar la identitat de tres cadàvers, que se sumen als dos entregats ahir a la nit per la milícia palestina i els quatre de dilluns per donar pas al compliment de l’acord d’alto el foc. Tanmateix, Hamas va afirmar que es tracta d’un soldat israelià capturat el maig del 2024 –informació que les Forces Armades hebrees van negar–.
El Govern israelià està augmentant la pressió cap a Hamas pels seus retards en la transferència d’ostatges morts. El grup gazià va manifestar que ha entregat “tots els cossos que pot”, a causa de les tones de runa que hi ha a Gaza. Israel, per la seua part, va entregar 45 cossos de presos palestins, que van ser enviats a experts forenses per verificar-ne les identitats. Mentrestant, el ministeri de Sanitat de Gaza va informar de la mort de dos persones a causa d’un atac amb drons per part de l’Exèrcit israelià en una zona designada com a “roja o militaritzada” al nord de la Franja, i va comunicar que ha trobat 25 cadàvers més de morts per l’ofensiva d’Israel, entre els quals 16 en zones on les forces hebrees ja s’han replegat.
Paral·lelament, l’Executiu de Benjamin Netanyahu té previst obrir avui el pas fronterer de Rafah entre Gaza i Egipte per a passatgers, segons el mitjà Reuters. Israel ja n’havia ajornat l’obertura a ahir pels retards de Hamas en el lliurament de cossos i havia reduït a la meitat els camions amb ajuda humanitària que poden entrar a l’enclavament.
En un altre ordre de coses, el ministre de Finances d’Israel, Bezalel Smotrich, va afirmar que “hi haurà assentaments jueus a Gaza” malgrat la retirada de tropes israelianes.
D’altra banda, el diputat popular Manuel Pérez va cridar en les Corts Valencianes “Que grassonet que has sortit d’Auschwitz!” a Juan Bordera, parlamentari de Compromís i activista de la flotilla, després que Bordera comparés el seu arrest al camp de concentració nazi.
❘ Lleida ❘ La vaga general convocada contra el genocidi a Gaza no va tenir grans afectacions a Lleida. Una trentena d’activistes van tallar al matí el passeig de Ronda i van bloquejar durant uns minuts l’accés al Carrefour per les seues “relacions comercials amb Israel”. Els manifestants, al voltant de cent i amb el suport de la CNT, la CGT i l’IAC, van entrar l Rectorat de la UdL i poc abans de les 12 hores van tallar la rotonda de la plaça Ricard Viñes. Per la seua part, UGT i CCOO van promoure parades de dos hores a la feina i cap a les 11 hores van reunir unes seixanta persones a la plaça de la Paeria.
A la tarda, al voltant de 500 persones es van manifestar a la plaça Víctor Siurana, on es van llegir diversos comunicats demanant tant al Govern com a les institucions lleidatanes la ruptura de relacions amb Israel, i també es van cremar dos ninots amb la cara dels mandataris Pedro Sánchez i Benjamin Netanyahu. La marxa va seguir des d’avinguda Catalunya fins a la plaça Sant Joan amb pintades a comerços.
En l’àmbit estudiantil, el seguiment va ser desigual i en la majoria de centres, minoritari. Més de la meitat dels alumnes van fer vaga a l’INS Màrius Torres i a l’INS Guindàvols, mentre que al voltant del 30% dels estudiants a l’INS Gili i Gaya i en l’IES Torre Vicens.
D’altra banda, unes 80 persones es van concentrar a la Seu d’Urgell i durant la lectura del manifest van tallar la rotonda que uneix l’N-145 amb l’N-260. A Barcelona, les protestes van reunir unes 15.000 persones i els Mossos van carregar contra manifestants davant del consolat d’Israel. Així mateix, la presència d’activistes va obligar a tallar la circulació de l’RL4 entre Manresa i Calaf.