FRANÇA
Lecornu sobreviu a dos mocions de censura i evita les eleccions
Gràcies al suport dels socialistes i aconsegueix marge de maniobra. Acusa l’extrema esquerra i la ultradreta de prendre els pressupostos com a “ostatges”
El Govern de Sébastian Lecornu va superar ahir les dos mocions de censura que amenaçaven la seua continuïtat, en dos votacions que van fer evident la importància de la posició del Partit Socialista, que no sense polèmica va optar per concedir un mínim de temps al primer ministre gal després de la promesa de retardar la posada en marxa de la reforma de les pensions.
La primera de les mocions a ser votada va ser la promoguda per La França Insubmisa (LFI) i va obtenir 271 vots a favor, menys dels 289 que fixaven el llindar de la caiguda de l’Executiu.
La ultradretana Agrupació Nacional, impulsora de la segona moció, també es va sumar a l’esquerra en aquest primer envit. Per a la segona moció, només es van obtenir 144 sís, ja que, tal com havia avançat, l’esquerra no s’hi va sumar.
Lecornu va marcar abans de la votació una diatriba entre l’“ordre republicà” i el “desordre” per demanar un mínim temps de confiança i, en un missatge als partits opositors, els va instar a no accelerar els terminis, perquè “les eleccions presidencials se celebraran” i “hi haurà temps de fer campanya”. En aquest sentit, els va acusar de prendre els pressupostos generals com “ostatges” d’interessos partidistes, apel·lant de nou a un consens per tirar-los endavant abans que acabi l’any. Tanmateix, des de les files d’Agrupació Nacional, Marine Le Pen va reconèixer que al seu grup hi ha una “impaciència creixent” per anar a les urnes, mentre que els partits aliats del president, Emmanuel Macron, “fan tot el possible per evitar-ho”. “Tornareu, amb el cap cot i el rostre abatut, amb la vergonya dels qui només va guanyar temps”, va dir Le Pen des de la tribuna.
Els socialistes, que ja havien avançat que donarien un mínim vot de confiança a Lecornu després del seu gest amb les pensions, van recalcar que no recolzaran cap moció de censura contra el Govern “mentre es respecti el Parlament”.
Si entenen que no es dona aquesta circumstància, “especialment sobre les pensions”, hi haurà una censura “immediata”, en paraules de Faure. A les files del seu partit, no obstant, set legisladors van votar a favor de la primera de les mocions presentades aquest dijous.
La portaveu dels diputats de LFI, Mathilde Panot, va recriminar als socialistes la “responsabilitat històrica” per no sumar-s’hi i va carregar directament contra la seua cúpula.