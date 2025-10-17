CARIB
Trump autoritza operacions de la CIA a Veneçuela i anuncia atacs terrestres
El president dels Estats Units, Donald Trump, va anunciar dimecres que ha autoritzat l’Agència Central d’Intel·ligència (CIA) a fer operacions encobertes a Veneçuela i assegura que estudia la possibilitat de portar atacs contra “el narcotràfic” sobre el terreny, després d’assegurar que han paralitzat gairebé per complet les embarcacions amb narcòtics.
Però al ser qüestionat sobre si havia autoritzat a la CIA l’eliminació de Nicolás Maduro, Trump es va limitar a dir que seria “ridícul” respondre aquesta pregunta. Tanmateix, el mandatari va agregar que amb les seues accions estava segur que els líders de Veneçuela “sentien la pressió”.
El president veneçolà va rebutjar les declaracions del seu homòleg nord-americà autoritzant la CIA a efectuar operacions encobertes a Veneçuela i va recordar els milers de desapareguts en “cops d’Estat” orquestrats per l’organisme a Llatinoamèrica. Maduro va demanar als ciutadans, militars i policies de Caracas i Miranda a activar “tota la força de defensa integral”.
Paral·lelament, la vicepresidenta veneçolana, Delcy Rodríguez, hauria ofert als Estats Units encapçalar un govern de transició a Veneçuela sense Maduro per preservar l’estabilitat política del país.