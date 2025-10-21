LABORAL
La Moncloa recula i planteja congelar les quotes als autònoms amb rendes més baixes
L’any que ve, mentre que en les més altes hi haurà una pujada de fins a 14,75 euros mensuals. Saiz diu que “mai” faria una proposta que pogués afectar negativament els treballadors per compte propi
El ministeri d’Inclusió i Seguretat Social ha retirat la proposta de pujada trianual de les quotes per als autònoms i ha plantejat una alça “prudent” i només per al 2026 que parteix de la congelació per als trams més baixos i pujades simbòliques d’entre 2,5 i 14,75 euros mensuals per a la resta. El secretari d’Estat de Seguretat Social i Pensions, Borja Suárez, va explicar que, en vista de les crítiques generades dins i fora del diàleg social, es proposa fer un “pas més prudent el 2026” amb pujades que oscil·len entre l’1 i el 2,5% per als rendiments superiors als 1.166,7 euros i fins als 6.000 euros mensuals. Aquests increments equivalen a pujades d’entre 2,5 i 14,75 euros al mes, molt per sota dels entre 11 i 207 euros que l’anterior proposta recollia per a l’any vinent, segons càlculs de l’associació d’autònoms UPTA.
Juntament amb això, es congelen les quotes de la taula reduïda, la d’aquells amb rendiments de fins a 1.166,7 euros mensuals, que abonaran entre 200 i 260 euros.
La mateixa ministra d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, va assegurar que la proposta de canvi de les cotitzacions dels autònoms no és per fer mal al sector: “Mai no proposaré res que pugui afectar negativament el col·lectiu d’autònoms.”
Des de les associacions d’autònoms hi va haver disparitat d’opinions i, mentre uqe alguns com UPTA demanen elevar-les més als qui més guanyin, una cosa en la qual coincideix UATAE, que a més reclama una rebaixa per als de menors ingressos, altres com ATA semblen relativament satisfets amb les noves quotes.
Tanmateix, el seu president, Lorenzo Amor, va advertir Inclusió que, si vol que els doni suport, ha de millorar i avançar en l’equiparació de la protecció social del col·lectiu amb la dels assalariats.
Els sindicats UGT i CCOO van qüestionar la nova proposta perquè se cenyeix només a l’any 2026 i és poc ambiciosa, sobretot per als qui tenen rendiments superiors. En aquest sentit, el secretari general d’UGT, Josep Maria Àlvarez, va assegurar que els autònoms, en general, en sortiran “perjudicats”.
Permís de 10 dies per mort de familiars de fins a segon grau
El ministeri de Treball vol ampliar fins a 10 dies el permís per mort del cònjuge, parella de fet o parents fins al segon grau de consanguinitat i que se’n pugui gaudir fins que hagin transcorregut quatre setmanes de la mort en dies continuats o discontinus, mentre que planteja donar fins a 15 dies per al nou permís de cures pal·liatives del cònjuge, parella de fet o parents també fins al segon grau per consanguinitat. Una altra de les novetats que vol impulsar amb nous permisos retribuïts és la incorporació d’un dia per acompanyar una persona quan hagi de rebre l’eutanàsia i al qual tindrà dret qualsevol treballador que hagi estat designat per aquesta per acompanyar-la, independentment de si hi ha o no parentiu.
Pel seu costat, el nou permís per cures pal·liatives de fins a 15 dies es podrà dividir a voluntat de la persona treballadora en dos fraccions en un període de tres mesos, a comptar des del primer dia en què la persona treballadora s’acull a l’esmentat permís i fins a la data de mort de la persona que necessita les esmentades cures, malgrat que només es podrà fer ús d’aquest permís una única vegada respecte de la persona que necessiti les cures pal·liatives.El ministeri de Treball ha convocat el dia 5 de novembre una reunió amb els agents socials per abordar aquests permisos. Els sindicats han recriminat a Treball que no hagi obert un procés formal de negociació.