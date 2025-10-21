POLÍTICA
Montero: “El nou finançament respectarà tots els compromisos”
La ministra assegura que complirà amb la vocació d’autogovern i que la presentarà “aviat”. El PSC confia que recollirà les singularitats de Catalunya
La vicepresidenta primera del Govern de l’Estat i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, va assegurar ahir la intenció de presentar la proposta sobre el nou model de finançament “tan aviat com sigui possible” i va afirmar que aquest “complirà tots els compromisos firmats per l’Executiu central”, sense fer cap referència explícita al principi d’ordinalidad que exigeix ERC per donar suport als nous pressupostos del Govern de l’Estat, però també amb les promeses fetes per la mateixa Moncloa. Així, va afirmar que el nou model respectarà que cap autonomia no disposarà de menys recursos amb relació a la situació actual i que el principi de solidaritat quedarà assegurat “respectant la vocació de més autogovern dels territoris”. Així ho va afirmar durant una intervenció en el forum World In Progress a Barcelona, on va aprofitar també per reclamar al Partit Popular que fixi “una posició única” ja que va assenyalar que “la principal dificultat d’aquest debat és que cada territori aspira, legítimament, a un model en funció dels seus avantatges o singularitats”. Montero va coincidir al fòrum amb el president de la Generalitat, Salvador Illa. La viceprimera secretària del PSC i portaveu del partit, Lluïsa Moret, va celebrar que Montero afirmés que té intenció de “complir els compromisos” i va confiar que “el nou model recollirà les singularitats del finançament a Catalunya”.
Des d’ERC, el seu portaveu, Isaac Albert, va destacar els avenços en la negociació amb el Govern central, remarcant l’augment de la xifra de recursos que proposa Madrid per a Catalunya que, malgrat no estar tancada, s’atansa molt a l’exigida pel seu partit. Amb tot, va avisar que “el model de finançament no és una xifra”. El dirigent republicà va insistir que una cosa són aquests recursos, i l’altra el nou model.
Respecte a la negociació dels nous pressupostos de l’Estat, la vicepresidenta es va mostrar esperançada respecte a les seues converses amb Junts, malgrat que va afirmar que fa falta “més diàleg”. Amb tot, va avançar que d’aquí a uns dies portarà el sostre de despesa al consell de Política Fiscal i Financera i va confiar que l’estratègia del Govern central és la correcta.