EMERGÈNCIES
Troben el cadàver d’una de les víctimes de la dana
Operaris de Tragsa van trobar el cos al municipi de Manises. Tot apunta que es tracta d’un home de 56 anys
Les autoritats investiguen si un cos trobat al municipi de Manises (València) pertany a una de les tres persones que estaven desaparegudes arran de la catastròfica dana del 29 d’octubre del 2024. El cadàver va ser trobat dimarts per operaris de l’empresa pública Tragsa durant uns treballs de desenrunament al costat del riu Túria.
El cos va ser traslladat a l’Institut de Medicina Legal (IML) de València per practicar-li l’autòpsia i altres proves, per confirmar la identitat de l’home trobat. Segons les primeres estimacions –per la zona i l’estat en el qual es trobava el cadàver– podria tractar-se de Javi, un home de 56 anys que va desaparèixer amb la seua filla –el cos de la qual va ser trobat al maig.
Al costat de Javi, queden desapareguts Elizabeth i Francisco, buscats encara per la Guàrdia Civil en diferents zones de la província de València. En cas de confirmar-se, s’afegiria a les 229 víctimes de la tragèdia.
Fons europeus
D’altra banda, la Comissió Europea (CE) va aprovar ahir la reassignació de 166 milions d’euros del Fons Social Europeu Plus per donar suport a la recuperació de les zones afectades per la dana. Aquests nous fons estan destinats a recolzar els treballadors autònoms que van perdre els seus negocis, oferir oportunitats de formació als joves de les zones afectades, finançar la reposició de béns bàsics i reforçar l’orientació psicològica i educativa de l’alumnat, segons l’Executiu comunitari.
Segons va explicar la CE, l’ajuda complementa els 1.600 milions d’euros ja aprovats a començaments de mes a través del Fons de Solidaritat de la Unió Europea.
A més, la Generalitat valenciana va acusar el Govern central de deure 565 milions d’euros a les famílies valencianes en “ajuts de primera necessitat”. “Més de 34.000 llars segueixen esperant ajuts que el Govern va prometre i que mai han arribat”, va denunciar la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero.