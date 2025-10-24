POLÍTICA
La cúpula de Junts decidirà dilluns si trenca amb el PSOE
Si opta per la ruptura la sotmetrà a consulta amb la militància. Sánchez defensa que estan avançant en els acords
L’executiva de Junts decidirà dilluns en una reunió a Perpinyà fins on arriben les amenaces de la formació independentista de trencar ja amb el PSOE. Si la direcció del partit opta per la ruptura, la sotmetrà a consulta amb la seua militància. Aquest moviment va posar ahir en guàrdia el Govern central, el president del qual, Pedro Sánchez, va advertir que el “canvi” esgrimit pels de Puigdemont podria suposar una “involució” amb PP i Vox.
Després que dimecres la portaveu parlamentària de Junts, Míriam Nogueras, alertés el mateix Sánchez en la sessió de control del Congrés que potser hagi arribat “l’hora del canvi”, ahir va confirmar que el seu partit reunirà dilluns la direcció per abordar el moment polític actual i analitzar com es troben els acords segellats amb el president per a la seua investidura. “El temps dels ultimàtums ha acabat i el PSOE no l’ha aprofitat”, va advertir així.
La resposta del cap de l’Executiu espanyol no es va fer esperar i va deixar clar que el Govern estatal vol complir els compromisos assolits amb Junts a Brussel·les. “Junts sap que estem complint tots aquests acords, encara que evidentment n’hi ha alguns que no depenen en exclusiva del Govern o dels grups parlamentaris que el sustenten”, va asseverar.
Ara per ara continua sense concretar-se, per exemple, la cessió de les competències i immigració a Catalunya, iniciativa que va ser rebutjada al Congrés amb els vots de Podem, o l’ús de les llengües cooficials com el català a les institucions europees. El socialista també va recordar als de Carles Puigdemont el “canvi” que hi ha hagut a Catalunya des que el PSOE governa de la mà de Sumar. “Aquest executiu ha provocat un canvi des del 2018 cap a millor, d’avanç i no d’involució com plantegen altres alternatives polítiques com el Partit Popular o Vox”, va asseverar. En aquest sentit, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, va defensar que l’Executiu practica el “diàleg”, el “treball”, l’“esforç” i la “negociació” des de fa vuit anys.
Des de Sumar, la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, va interpretar el gest de Junts com un intent de “mostrar una posició de força” i va destacar també que l’Executiu dialoga permanentment amb els independentistes per avançar en els acords. Per al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, és difícil que el president transmeti tranquil·litat a Junts i va assegurar que són els catalans els que han de decidir què fer en una legislatura “agònica”.
Junqueras veu “molt lluny” el pacte sobre el finançament
El líder d’ERC, Oriol Junqueras, va avisar ahir que l’acord amb el Govern espanyol sobre el model de finançament singular de Catalunya és “molt lluny”, davant de la negativa de l’Executiu central a millorar l’ordinalitat del nou sistema o la recaptació de l’IRPF per part de la Generalitat catalana. En un diàleg al Col·legi d’Economistes de Catalunya, el líder republicà va assenyalar que la vicepresidenta primera i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, “es nega explícitament a incloure el concepte d’ordinalitat” en l’acord sobre el model. En aquest sentit, va advertir que si presenta un nou model de finançament autonòmic sense el vistiplau d’ERC, el Govern espanyol haurà de tornar a negociar amb els republicans quan la proposta es tramiti al Congrés. Segons Junqueras, les propostes de model presentades pel Govern central “rebaixen la població ajustada i no milloren l’ordinalitat ni la capacitat normativa” i va alertar que així “estem lluny, molt lluny”.
Rebuig que s’aixequi l’ordre de detenció a Puigdemont
La Fiscalia s’ha oposat que el Tribunal Constitucional suspengui de manera cautelar les ordres de detenció estatals dictades pel jutge Pablo Llarena contra l’expresident Carles Puigdemont i l’exconseller Toni Comín, en el marc del recurs d’empara contra la decisió del Suprem de no amnistiar-los la malversació per l’1-O. Ambdós al·legaven que la mesura suposa “una afectació immediata i d’impossible reparació del dret fonamental a la llibertat”. Tanmateix, per al Fiscal es tracta només “d’una hipotètica afectació, ja que tot depèn de la seua voluntat”.