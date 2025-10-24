AMÈRICA
Els Estats Units ataquen una altra narcollanxa al Pacífic i deixen tres morts
Nou fracàs republicà al Senat
El secretari de Defensa dels EUA, Pete Hegseth, va informar dimecres que l’Exèrcit nord-americà va dur a terme un altre atac a una narcollanxa davant la costa colombiana a l’oceà Pacífic, que va provocar tres morts. S’afegeixen a dos morts més dimarts per una ofensiva similar.
“Aquests atacs continuaran, dia rere dia”, va confirmar Hegseth, que va comparar els suposats narcotraficants amb membres d’Al-Qaeda.
Aquest és el novè atac dels EUA a narcollanxes i el segon al Pacífic, després que els altres es portessin a terme al mar Carib. Han deixat un balanç total de 37 morts. Aquest últim arriba en mig de l’augment de la tensió entre els Estats Units i Colòmbia, després de l’anunci del cap de la Casa Blanca, Donald Trump, de suspendre tots els pagaments i subsidis a Bogotà, i les seues acusacions al president colombià, Gustavo Petro, de “sicari” i “mal individu” que “produeix molta droga”.
D’altra banda, els senadors republicans van fracassar per dotzena vegada en el seu intent d’aprovar un pla de finançament provisional que posi fi a l’actual tancament del Govern federal, el segon més llarg de la història del país després de superar els 22 dies. Els demòcrates del Senat van aconseguir bloquejar novament el projecte de llei de la formació de Trump, que va acabar amb 54 vots a favor i 46 en contra, sense arribar als 60 que es necessiten legalment per aprovar-lo. Els subsidis del programa d’assegurança de salut Obamacare són el principal punt de conflicte entre ambdós partits.
En un altre ordre de coses, la Casa Blanca va confirmar que Trump es reunirà amb el seu homòleg xinès, Xi Jinping, a Corea el Sud el proper 30 d’octubre en plena guerra aranzelària.