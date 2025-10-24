PRÒXIM
Trump amenaça de retirar el suport a Israel si s’annexiona Cisjordània
“No passarà perquè he donat la meua paraula als països àrabs”, assegura
El president dels EUA, Donald Trump, va avisar ahir Israel que “perdrà el seu suport” en cas d’annexionar-se Cisjordània, després que el Parlament israelià aprovés dimarts en primera lectura un projecte per annexionar els territoris ocupats de la zona. “No passarà perquè he donat la meua paraula als països àrabs i no és una cosa que pugui fer-se ara, tenim un gran suport d’aquests països. Israel perdria el suport dels Estats Units si això succeeix”, va afirmar el mandatari nord-americà en una entrevista a la revista Time.
Trump va reconèixer haver pressionat el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, per firmar l’acord d’alto el foc a la Franja de Gaza, i també el va instar a enfortir els llaços amb els Estats àrabs. “Bibi”, va dir Trump referint-se a Netanyahu, “no pots lluitar contra el món. Pots entaular batalles individuals, però el món està en contra teu”. Trump va confirmar que vol visitar Gaza “aviat”, amb l’objectiu d’impulsar el seu pla de pau i reconstrucció.
En un altre ordre de coses, l’Exèrcit d’Israel continua bombardejant l’enclavament malgrat l’alto el foc. “Es van escoltar explosions potents a tota la zona”, van afirmar veïns de l’àrea de Sheikh Nasser, al sud de Khan Yunis, que es troba al costat de l’acabada de designar com a “línia groga”, el punt al qual s’han retirat les tropes israelianes dins de la Franja, que necessitarà uns 6.000 milions d’euros per reconstruir el seu sistema sanitari, segons l’Organització Mundial de la Salut.
D’altra banda, el Tribunal Suprem d’Israel va donar al Govern 30 dies més per decidir si permet o no l’entrada de periodistes estrangers a la Franja de Gaza.
Netanyahu acusa l’oposició de crear discòrdia amb JD Vance
El primer ministre d’Israel, Benjamin Netanyahu, va assegurar que l’aprovació en primera lectura d’un projecte per annexionar Cisjordània del Parlament israelià –amb el vot a favor de només un diputat del partit de Netanyahu– va ser “una provocació deliberada” de l’oposició per crear discòrdia durant la visita al país del vicepresident dels Estats Units, JD Vance, que va qualificar la votació com a “estúpida”. “És purament simbòlic, un truc, i personalment insultant”, va afirmar.