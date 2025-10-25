EUA
Trump trenca la negociació comercial amb el Canadà
Arran d’un anunci contra els aranzels amb declaracions de Reagan. El president republicà inicia una gira per Àsia
El president dels Estats Units, Donald Trump, va anunciar dijous el final de tota negociació comercial amb el Canadà va respondre així a un anunci amb imatges de l’expresident Ronald Reagan contrari a la imposició d’aranzels publicat pel govern de la província d’Ontario, encara que el magnat republicà ho va atribuir a l’Executiu canadenc.
“El Canadà va utilitzar fraudulentament un anunci fals en el qual Ronald Reagan parlava negativament sobre els aranzels”, va denunciar en una publicació a la seua xarxa social, Truth Social.
La falca publicitària utilitza imatges i l’àudio d’un discurs del 1987 en què Reagan explica les repercussions negatives d’imposar altes barreres comercials que, afirma, encara que podrien funcionar “a curt termini”, deriven en el col·lapse dels mercats, el tancament d’empreses i milions d’aturats. La Fundació i Institut Presidencial Ronald Reagan va denunciar que l’esmentat anunci “tergiversa el discurs radial presidencial” fet el dia 25 d’abril del 1987 sobre el lliure comerç.
La decisió de Donald Trump va agafar desprevingut el Govern canadenc, que durant les últimes setmanes havia redoblat els esforços negociadors amb l’Administració de Trump per aconseguir eliminar o reduir els aranzels imposats aquest any a les seues exportacions.
“No podem controlar les polítiques comercials dels EUA. Reconeixem que aquestes polítiques han canviat fonamentalment respecte a la dels anys 80, els 90 o el 2000”, va afirmar el primer ministre canadenc, Mark Carney.
D’altra banda, Trump va emprendre ahir la seua primera gira per Àsia des que va tornar al poder, amb la mirada posada en la trobada amb el seu homòleg xinès, Xi Jinping, de la qual s’espera que sorgeixi un acord per reduir els aranzels.
Els EUA despleguen al Carib el seu portaavions més gran
El Pentàgon va anunciar ahir el desplegament del portaavions Gerald Ford, el més gran de la flota nord-americana, al mar Carib, al mig de la tensió amb Veneçuela a la que acusa de participar en el narcotràfic. L’Exèrcit nord-americà va enfonsar en les últimes hores una altra suposada narcollanxa en una operació en la qual van morir sis “narcoterristes”, segons va informar el secretari de Guerra, Pete Hegseth. Mentrestant, el president de Veneçuela, Nicolás Maduro, va exhortar la societat a emprendre “una vaga general” si es donés al país un atac que subvertís la sobirania de l’Estat.