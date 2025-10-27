Junts trenca amb el PSOE per unanimitat i consultarà a les bases
L'executiva nacional del partit de Carles Puigdemont sotmetrà a votació el dimecres i dijous la decisió presa aquest dilluns a Perpinyà
L'executiva nacional de Junts per Catalunya ha decidit per unanimitat trencar les relacions amb el PSOE pels "incompliments" dels pactes acordats el 2023, segons fonts consultades. La decisió s'ha pres durant la reunió extraordinària celebrada aquest dilluns a Perpinyà, que s'ha prolongat més de tres hores. La proposta de ruptura serà sotmesa a votació de la militància en una consulta prevista per dimecres i dijous d'aquesta setmana, després que demà dimarts es reuneixi el Consell Nacional.
El líder del partit, Carles Puigdemont, compareixerà avui mateix a les 17.00 hores per explicar l'abast concret d'aquesta decisió i les implicacions que tindrà per als set diputats de Junts al Congrés. La maquinària ja es va posar en marxa diumenge, amb una reunió entre Puigdemont i la direcció permanent de la formació, i ha continuat aquest dilluns amb la convocatòria de tota l'executiva nacional a les 10.00 hores.
Dos anys d'incompliments acumulats
Durant els darrers mesos, Junts ha denunciat repetidament la manca d'avenços en les carpetes acordades el 2023 per facilitar la investidura de Pedro Sánchez. L'últim desacord s'ha produït aquesta mateixa setmana, quan el govern espanyol va descartar tornar a presentar l'oficialitat del català a la UE fins tenir la unanimitat dels 27 estats membres. Tot i que La Moncloa ha comunicat un recent acord amb Alemanya sobre aquesta qüestió, sembla que no ha estat suficient per a la formació de Puigdemont.
El partit també critica que la llei d'amnistia no s'ha aplicat efectivament a causa del bloqueig dels magistrats del Tribunal Suprem en el cas dels líders independentistes. Malgrat que reconeixen que els obstacles provenen principalment del poder judicial, retreuen al govern de Sánchez no haver-s'hi enfrontat amb més contundència. A més, lamenten que "l'amnistia política" no s'ha completat, amb una reunió entre Puigdemont i Salvador Illa que va arribar "tard" i una trobada amb Sánchez que encara no s'ha concretat, tot i que el president espanyol va afirmar dijous passat que es produiria "quan toqui".
Altres pactes tampoc han avançat com s'esperava, com la proposició de llei per delegar competències d'immigració a la Generalitat, que va ser rebutjada al Congrés pel vot en contra de Podem. També estan bloquejades diverses iniciatives legislatives en matèria de multireincidència i contra l'ocupació d'habitatges.
La militància decidirà el futur de l'acord
Segons la direcció de Junts, tots aquests incompliments han generat una nova desconfiança en les relacions amb els socialistes. La situació s'ha complicat encara més amb l'empresonament de Santos Cerdán, secretari d'organització del PSOE, que era el principal interlocutor amb el secretari general de Junts, Jordi Turull. Actualment, aquest paper l'està exercint l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero.
No és la primera vegada que Junts consulta a les seves bases decisions estratègiques d'aquesta magnitud. El novembre de 2023, amb una participació del 67% de la militància, el 86,16% dels votants va donar suport a l'Acord de Brussel·les que va permetre la investidura de Pedro Sánchez, mentre que el 13,83% hi va votar en contra. Prèviament, a l'octubre de 2022, el partit va sotmetre a votació la sortida del Govern d'ERC, amb un resultat més ajustat: 55,73% a favor i 42,39% en contra, amb una participació del 79,18% dels militants.